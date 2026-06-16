Transferupdate Borussia Dortmund: Guirassy, Adeyemi und mögliche Neuzugänge im Fokus

Aktuelle Entwicklungen rund um Borussia Dortmund: Serhou Guirassy im Visier von Aston Villa und Fenerbahce, Karim Adeyemis unklare Zukunft und Interesse an Matias Soule. Dazu die bevorstehenden Abgänge von Julian Duranville und Jamie Bynoe-Gittens.

Borussia Dortmund steht vor einem dynamischen Transferfenster mit mehreren personellen Veränderungen. Im Fokus steht der mögliche Abgang von Stürmer Serhou Guirassy , der mit 17 Bundesliga toren in der vergangenen Saison maßgeblich zum zweiten Platz beitrug.

Während der türkische Topklub Fenerbahce Istanbul seit Wochen intensiv um den 30-jährigen Guineer wirbt, hat nun auch Aston Villa aus der Premier League Interesse signalisiert. Der BVB betont zwar immer wieder, dass Guirassy eine wichtige Rolle in den Planungen für die kommende Saison spiele, sein Vertrag läuft jedoch erst 2028 aus und soll eine staffelte Ausstiegsklausel enthalten.

Parallel dazu wird durch einen möglichen Guirassy-Verkauf ein Stammplatz im Angriff frei, den der BVB offenbar mit Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim besetzen möchte. Der 23-jährige Stürmer soll einem Wechsel offen gegenüberstehen, die geforderte Ablöse liegt bei rund 30 Millionen Euro. Ob das Budget dafür ausreicht, hängt maßgeblich von der Höhe einer möglichen Guirassy-Ablöse ab. Weitere Ungewissheit besteht über die Zukunft von Karim Adeyemi.

Der Flügelspieler, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft, äußerte sich gegenüber den Ruhr Nachrichten vage und betonte, bei einem Verein spielen zu wollen, der mit ihm plane und dies klar kommuniziere. Sportdirektor Ole Book bezeichnete einen ablöse freien Abgang im nächsten Sommer als nicht präferierte Lösung. Medienberichten zufolge klaffen die Gehaltsvorstellungen von Spieler und Verein jedoch weit auseinander, was einen Transfer bereits in diesem Sommer wahrscheinlich macht.

Im Mittelfeld ist die Zukunft von Emre Can ebenso unklar wie die mögliche Verpflichtung eines neuen Spielers für diese Position. Der BVB soll sich laut der Gazzetta dello Sport mit Matias Soule von der AS Roma beschäftigen. Der 23-jährige Argentinier, der in der abgelaufenen Serie-A-Saison sechs Tore und fünf Vorlagen in 33 Einsätzen sammelte, wird auf einen Marktwert von 35 bis 40 Millionen Euro taxiert. Sein Vertrag bei Roma läuft bis 2029.

Neben Dortmund sollen auch Aston Villa und Bournemouth aus der Premier League Interesse haben. Zudem gibt es Gerüchte um die Abgänge von Julian Duranville und Jamie Bynoe-Gittens. Duranville, der aktuell an den FC Basel ausgeliehen ist, soll vor einem Wechsel zu Olympique Lyon stehen. Nach Informationen von Sky Sport haben sich Spieler und Klub bereits geeinigt, die Verhandlungen zwischen Dortmund und Lyon seien weit fortgeschritten.

Die geforderte Ablöse soll bei 8,5 Millionen Euro liegen, könnte durch Boni auf bis zu 13 Millionen Euro anwachsen - genau der Summe, die Dortmund 2023 an Anderlecht bezahlte. Bynoe-Gittens wurde bereits an den FC Chelsea verkauft, wo er jedoch seldom zum Einsatz kommt. Die Dortmunder hatten den התוכן ursprünglich für eine höhere Ablöse verpflichtet, mussten den Spieler nun jedoch zu niedrigeren Kosten abgeben, nachdem er sich nicht durchsetzen konnte





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