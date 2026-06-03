Transferupdate: Real Madrid holt Dumfries und Konate? Cucurella und Alvarez im Fokus der Top-Klubs

Das Sommer-Transferfenster wirft seine Schatten voraus. Real Madrid steht kurz vor zwei Verpflichtungen: Denzel Dumfries von Inter Mailand und Ibrahima Konate von Liverpool. Marc Cucurella von Chelsea wird von Barcelona und Atletico Madrid umworben. Zudem gibt es Neuigkeiten um Julian Alvarez und einen öffentlichen Disput zwischen Barcelona und Atletico.

Das Sommer- Transferfenster in Europas Top-Ligen steht vor der Tür und damit reißen die Spekulationen über mögliche Wechsel von Superstars nicht ab. Ein früher Top-Transfer zeichnet sich bei Real Madrid ab: Demnach soll Denzel Dumfries von Inter Mailand kommen.

Die Madrilenen könnten eine Ausstiegsklausel in Höhe von nur 20 Millionen Euro ziehen. Nur noch Formalien seien zu klären, sodass Dumfries als Nachfolger für den abwandernden Dani Carvajal vorgesehen ist. Ein weiterer Abgang steht bei Liverpool bevor: Ibrahima Konate wird den Verein ablösefrei verlassen. Der Innenverteidiger hat sich offenbar mit Real Madrid geeinigt und soll einen Vierjahresvertrag erhalten, falls Präsident Florentino Perez wiedergewählt wird.

Interessanterweise lehnte Konate zuvor Angebote aus Saudi-Arabien ab, um zu Real wechseln zu können. Ein dritter wichtiger Name taucht im Zusammenhang mit Marc Cucurella auf. Der Linksverteidiger von Chelsea soll nach einer enttäuschenden Saison 2025/2026 für einen Wechsel offen sein. Barcelona hat bereits Kontakt mit seiner Beraterfirma aufgenommen, könnte ihn aber nur verpflichten, wenn andere Verteidiger das Camp Nou verlassen.

Zudem zeigt Atletico Madrid Interesse und Sportdirektor Mateu Alemany soll bereits mit Cucurellas Lager gesprochen haben. Die Berichte über einen frühen Kontakt Barcelonas mit Atletico in der Sache Julian Alvarez sorgten für Wirbel. Laut "Mundo Deportivo" hat Barcelona bereits per E-Mail mit Atletico-Sportdirektor Mateu Alemany wegen des Argentiniers verhandelt. Der Klub dementierte dies jedoch als "weitere Lüge" Barcelonas.

Die katalanische Zeitung beruft sich hingegen auf "hochzuverlässige Quellen" innerhalb Barcelonas. Demnach sieht man die Verpflichtung als eine von vielen Optionen und will professionell und ohne öffentlichen Streit mit Atletico agieren





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