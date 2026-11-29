Die EU verpflichtet staatliche Stellen dazu, ihre Werbeausgaben zu veröffentlichen. Doch statt dem österreichischen Vorbild einer zentralen Veröffentlichung zu folgen, droht in Deutschland die Transparenz zwischen föderaler Medienpolitik und AfD-Einfluss zerrieben zu werden.

Die EU verpflichtet staatliche Stellen dazu, ihre Werbeausgaben zu veröffentlichen. Doch statt dem österreichischen Vorbild einer zentralen Veröffentlichung zu folgen, droht in Deutschland die Transparenz zwischen föderaler Medienpolitik und AfD-Einfluss zerrieben zu werden.

Immer wieder schalten staatliche Stellen Werbung in Zeitungen und anderen Medien, wie hier die Bundesregierung in der Bild-Zeitung. Durch ein EU-Gesetz kann man jetzt recherchieren, wie viel Geld an wen fließt. Ein europäisches Gesetz soll Licht in die Geldflüsse zwischen Politik und Medien bringen. Doch statt die historische Chance für mehr Transparenz zu nutzen, gibt es in Deutschland bisher nur Minimallösungen.

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Dass sich das ändert, ist angesichts der föderalen Medienpolitik und des Einflusses von AfD und BSW fraglich. Die EU-Verordnung gilt seit August des Jahres 2025. In diesem Sommer haben deutsche Bundesministerien deshalb zum ersten Mal ihre Werbeausgaben offengelegt, etwa dasAktuell veröffentlicht jedes Ministerium die geforderten Angaben auf seiner eigenen Webseite. Das Bundesfinanzministerium stellt beispielsweise lediglich einige Tabellen online.