Sächsische Christstollen sind ein beliebtes Geschenk. Auch Papst Leo XIV. sollte in den Genuss kommen, dachte sich die sächsische Staatskanzlei - und schickte ihm kurzerhand das beliebte Gebäck. Die Kosten? Gut 923 Euro, denn der Transport erfolgt per Dienstwagen. Aus gewichtigem Grund.

Sächsische Christstollen sind ein beliebtes Geschenk. Auch Papst Leo XIV. sollte in den Genuss kommen, dachte sich die sächsische Staatskanzlei - und schickte ihm kurzerhand das beliebte Gebäck.

Die Kosten? Gut 923 Euro, denn der Transport erfolgt per Dienstwagen. Aus gewichtigem Grund. Exakt 923,51 Euro hat sich die Staatskanzlei den Transport eines Christstollens als Geschenk für Papst Leo XIV. kosten lassen.

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Damit das etwa vier Kilogramm schwere Gebäck unversehrt im Vatikan ankommt, war es im September nicht mit den Regierungsmitgliedern im Flugzeug, sondern per Dienstwagen über die Alpen chauffiert worden. Zunächst waren zu den Kosten keine Angaben gemacht worden, doch dann hat der Linke-Landtagsabgeordnete Rico Gebhardt per Demnach reiste der Stollen aus dem Erzgebirge in einem BMW 740d xDrive von Dresden nach Rom.

Im Auto waren auch Stollenbrett und -messer sowie zehn weitere Gastgeschenke für Gesprächspartner von Ministerpräsident Michael Kretschmer, bestehend aus Meissener Porzellan und kleineren Präsenten. Zudem beförderte der Fahrer der Staatskanzlei eine Flagge des Freistaates sowie Unterlagen für eine Sitzung mit Gesprächspartnern der Region Latium. Wenn ein Stollen zerbricht, ist das im sächsischen Volksglauben ein schlechtes Omen. Nach Darstellung der Staatskanzlei wurde aber umfangreich Sorge dafür getragen, dass das nicht passiert.

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Zumal es keinen Zweit-Stollen als Ersatz im Wagen gegeben habe, heißt es. So ist aus der Anfrage zu erfahren, dass der Stollen in einer Folientüte verpackt gewesen sei, "damit die Puderzuckerschicht möglichst nicht beschädigt wird". Der Karton mit dem Christstollen habe aufgrund seiner Größe und Verpackung nicht per Handgepäck im Flugzeug transportiert werden können, heißt es zur Begründung für den aufwendigen Transport per Dienstwagen.

"Das Risiko, dass er beim Transport per Aufgabegepäck im Flugzeug beschädigt wird, wurde als zu hoch eingeschätzt. "Mehr als die Hälfte der Transportkosten entfällt demnach auf Kraftstoff und Verschleiß des Fahrzeugs, rechnet die Staatskanzlei dem Linken-Abgeordneten Gebhardt vor. Auch Mautgebühren in Italien und Österreich sowie 18,00 Euro Parkgebühren wurden fällig. Nicht zuletzt fielen mehr als 200 Euro Übernachtungskosten und Tagegeld für den Fahrer an.