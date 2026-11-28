Schwerer Verlust für DJ Antoine: Sein Kater Schnurrli ist tot. Mit einem Kuschelfoto und bewegenden Worten teilt er seine Trauer.

"Heute ist ein sehr trauriger Tag für mich und meine Familie. Leider ist mein treuer Freund und Hauskater Schnurrli von uns gegangen", die die enge Bindung zwischen den beiden zeigen.

Die Bilder erinnern an die vielen vertrauten Momente, die sie miteinander erleben durften. Fürwar Schnurrli nicht einfach nur ein Haustier, sondern über viele Jahre hinweg ein treuer Gefährte. Entsprechend schwer fällt dem erfolgreichenÜber ein Jahrzehnt lang war Schnurrli fester Bestandteil im Alltag des. Wie der Musiker in seinem Beitrag erzählt, wartete der Kater jeden Tag zu Hause auf ihn.

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Auch bei den Hauspartys seines Besitzers war der Stubentiger mit dabei. Schnurrli hatte sogar einenDJ Antoine"Ich werde dich vermissen und meine Tränen gehen mit dir in den Katzenhimmel auf"DJ Antoine und seiner Familie ihr Mitgefühl aus. Andere verabschieden sich ebenfalls von Schnurrli und wünschen dem geliebten Kater eine gute Reise.. Er ist nicht der einzige Schweizer Promi, der sich in diesen Wochen von einem langjährigen tierischen Begleiter verabschieden musste.