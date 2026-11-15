Trauer in Altglietzen nach Tod von Lisa und Tatverdächtigen

Gemeinde Altglietzen trauert um getötetes Mädchen Lisa. Pfarrer Johannes Eichhorn und Landrat Gernot Schmidt sprechen über das Trauma und die Ungerechtigkeit des Verbrechens im Landkreis Märkisch-Oderland.

Es haben Dutzende Menschen in der Dorfkirche von Altglietzen nordöstlich von Berlin gemeinsam getrauert, nachdem das getötete Mädchen Lisa aus Berlin in einem leerstehenden Haus in dem Ortsteil von Bad Freienwalde gefunden worden war. Das Haus liegt an einer Durchfahrtsstraße in Richtung Polen, wo vor Ort weiße Blumen und Kerzen als Zeichen der Trauer niedergelegt wurden. Der Tatverdächtige war hier schwer verletzt gefasst worden und ist inzwischen gestorben.

Es treibt uns die Fassungslosigkeit um, sagte Johannes Eichhorn, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Altglietzen-Oderberg, während seiner Andacht. Wir können nicht verstehen, dass so ein Verbrechen in unserer Mitte stattfindet, fügte der Geistliche hinzu. Nichts sei in der Dorfgemeinschaft, wie es einmal gewesen sei, nachdem das Mädchen um seine Zukunft beraubt worden war. Das sei unfair und ungerecht, betonte Eichhorn in seiner Rede vor den anwesenden Gemeindemitgliedern.

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Ungeklärter Hergang im Fokus

Was zwischen dem Verschwinden von Lisa und ihrem Auftauchen passiert sei, bleibe vorerst im Dunkeln, so der Pfarrer. Wir hätten so gern Klarheit, in der Hoffnung, dass ihre Leidensgeschichte nicht tagelang anhielt, erklärte Eichhorn. Jedes Kind sei ein Hoffnungsträger - so auch Lisa, die nun auf tragische Weise ums Leben kam.

Nach dem Gottesdienst am Abend legten die Besucher teils unter Tränen Blumen und Kerzen nieder. Die emotionale Last für die Gemeinde ist enorm, da das Opfer ein junges Mädchen aus Berlin war, das in der Region lebte. Die Trauer ist groß und die Frage nach dem Warum steht im Raum.

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Landrat spricht vom Bösen unter uns

Der Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD), sagte in seiner Rede in der Dorfkirche: Das Böse ist unter uns und ist brutal in unser Leben getreten. Es habe Jugend zerstört, fügte er hinzu. Doch was geschehen sei, könnten wir nicht ungeschehen machen, betonte der SPD-Politiker gegenüber den Trauernden.

Glaube, Liebe, Hoffnung sei die Maxime der nächsten Tage, so Gernot Schmidt. Die Worte des Landrats spiegeln die allgemeine Betroffenheit wider, die durch den brutalen Tod eines jungen Menschen in der sonst ruhigen Gegend entstanden ist. Die Gemeinschaft steht unter Schock.

Folgen für die betroffene Region

Der Vorfall hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Nachbarschaft und die gesamte Dorfgemeinschaft. Das leerstehende Haus an der Durchfahrtsstraße in Richtung Polen ist zum Ort des Gedenkens geworden, an dem sich die Menschen treffen, um ihrer Verlustes zu gedenken. Die weiße Blumenschmuck und die Kerzen symbolisieren die Hoffnung auf Licht in dunklen Zeiten.

Die Behörden ermitteln weiter, um die Umstände des Todes von Lisa und dem Tatverdächtigen aufzuklären. Bis dahin bleibt die Ungewissheit groß, was das genaue Schicksal des Mädchens angeht. Die Gemeinschaft versucht, gemeinsam durch die schwere Zeit zu gehen, angeleitet von ihren geistlichen und politischen Führern.