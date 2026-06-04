Trauer in der Film- und Fernsehbranche: Schauspieler Axel Schreiber verstorben

Die deutsche Film- und Fernsehbranche trauert um Schauspieler Axel Schreiber, der im Alter von 49 Jahren verstorben ist. Der aus der erfolgreichen ARD-Serie "Türkisch für Anfänger" bekannte Künstler litt an Krebs und hinterlässt eine Lücke in der Branche, die ihn als vielseitigen Künstler schätzte.

Die deutsche Film- und Fernsehbranche trauert um Schauspieler Axel Schreiber , der im Alter von 49 Jahren verstorben ist. Die traurige Nachricht wurde von seiner Schauspielagentur Hübchen auf Instagram bekannt gegeben.

Schreiber litt an Krebs und hinterlässt eine Lücke in der Branche, die ihn als vielseitigen Künstler schätzte. In einem Abschiedspost würdigt die Agentur ihren langjährigen Weggefährten und betont, dass er nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch ein bester Freund und Kollege war. In den letzten Tagen seines Lebens habe er davon gesprochen, dass er schon zwischen den Welten reise und es klang schön und friedlich. Sein letzter Wunsch sei tiefer Frieden gewesen





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