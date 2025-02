Trauer in der Filmbranche: Südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron im Alter von 24 Jahren gestorben

Die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron ist im Alter von nur 24 Jahren gestorben. Die Leiche der Schauspielerin wurde am Sonntag in ihrem Haus in Seoul gefunden. Kim hatte sich nach einer Verurteilung wegen Trunkenheit am Steuer vor etwa zwei Jahren weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Große Trauer in der Filmbranche : Die südkorea nische Schauspielerin Kim Sae-ron ist gestorben. Sie wurde nur 24 Jahre alt. am Sonntag tot in ihrem Haus in Seoul aufgefunden worden. Sie wurde nur 24 Jahre alt. Vor etwa zwei Jahren hatte sie sich dem Bericht zufolge nach einer Verurteilung wegen Trunkenheit am Steuer weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und kaum noch gearbeitet.

Die Leiche der Schauspielerin wurde von einem Freund entdeckt, wie CNN unter Berufung auf die örtliche Polizei weiter berichtet. Es gebe keine Anzeichen für ein Verbrechen, heißt es von den Behörden demnach weiter. Die Untersuchungen zu dem Todesfall sollen noch andauern. Kim begann ihre Karriere bereits in jungem Alter als Kinderdarstellerin. Für Aufsehen sorgte sie zunächst vor allem mit ihrer Rolle in dem Film 'Ein ganz neues Leben' aus dem Jahr 2009. Unter anderem auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes wurde sie damals für ihre Performance gefeiert. Später spielte sie in dem Action-Hit 'The Man from Nowhere' (2010), der ebenfalls zum großen Erfolg wurde. Es folgten Auftritte im Mystery-Thriller 'The Neighbor' (2012) und dem Drama 'Dohee - Weglaufen kann jeder' (2014) - neben zahlreichen weiteren Rollen in Film und Fernsehen. Ihre letzte bekannte Rolle war 2023 in der Serie 'Bloodhounds' von Netflix. Die Karriere der Schauspielerin war ab 2022 ins Stocken geraten. 2023 hatte sie ein Gericht in Seoul für schuldig befunden, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein, und einen Unfall verursacht zu haben. Kim musste eine Geldstrafe zahlen. Nach der Nachricht von Kim Sae-rons Tod haben zahlreiche asiatische Prominente an die Schauspielerin erinnert. 'Mögest du in Frieden ruhen', schrieb unter anderem Schauspielkollegin Kim Ok-bin (38) in den sozialen Medien





