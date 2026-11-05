Trauer in der Politik: Hubert Aiwanger verstorben

Der bayerische Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, ist tot aufgefunden worden. Die politische Landschaft reagiert bestürzt auf den unerwarteten Verlust.

Die Politik in Bayern und auf Bundesebene steht unter Schock, nachdem bekannt wurde, dass der 55-jährige Landeswirtschaftsminister und Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, tot aufgefunden wurde.

Die Nachricht löste über Parteigrenzen hinweg große Bestürzung und Fassungslosigkeit aus. Neben den Freien Wählern, deren Galionsfigur Aiwanger war, reagierten auch die CSU-Koalitionspartner sowie die Opposition bestürzt auf diesen plötzlichen Verlust. Aiwanger wurde am Mittwoch leblos in einem Hotelzimmer im Hotel Neuer Fritz in der Nähe des Berliner Bahnhofes Friedrichstraße entdeckt.

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Todesermittlungsverfahren eingeleitet

Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte den Tod am Abend und teilte mit, dass ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wurde, um die genaue Todesursache und den Hergang des Todes aufzuklären sowie ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden Details zur konkreten Auffindesituation zunächst nicht veröffentlicht. Es gab jedoch Hinweise, dass sich Aiwanger nachmittags wegen gesundheitlicher Probleme bei einem Parteitermin hatte vertreten lassen und später nicht mehr erreichbar war.

Für die Freien Wähler stellt dieser Tod eine enorme politische Hürde dar, da sie nun sowohl einen neuen Landes- als auch einen Bundesvorsitzenden finden müssen. Aiwanger war erst vor einem Jahr als Landeschef wiedergewählt worden und sollte sich eigentlich übernächstes Wochenende erneut als Bundesvorsitzender bestätigen lassen. In der Nacht nach der Bekanntgabe des Todes erklärte die Partei, die Arbeit im Sinne von Hubert Aiwanger fortzuführen.

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Im bayerischen Wirtschaftsministerium übernimmt vorerst vertretungsweise Staatssekretär Tobias Gotthardt die Amtsgeschäfte, wie es die Geschäftsordnung der Staatsregierung vorsieht. Gotthardt wird umgehend von einer Delegationsreise aus Singapur nach Bayern zurückkehren. Ob und wann eine dauerhafte Nachfolge oder Umbesetzung erfolgt, ist noch unklar. Die Bedeutung von Aiwanger für die Partei wird deutlich, da er seit 2006 Landes- und seit 2010 Bundesvorsitzender war.

Historische Erfolge der Freien Wähler

Unter seiner Führung zogen die Freien Wähler 2008 in den Bayerischen Landtag ein und bildeten 2018 mit der CSU die erste Koalition. Aiwanger wurde Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Trotz einer schweren Krise im Sommer 2023, als ein antisemitisches Flugblatt aus seiner Schulzeit gefunden wurde, feierte seine Partei bei der Landtagswahl 2023 ein Rekordergebnis von 15,8 Prozent. Die Reaktionen auf den Tod des streitbaren Politikers zeigten Einigkeit über politische Differenzen hinweg.

Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete den Tod als absolute Tragödie und betonte, seine Gedanken seien zunächst bei der Familie und den Kindern. Kanzler-Sprecher Stefan Kornelius erklärte, die Bundesrepublik verliere einen leidenschaftlichen Politiker, der für seine Überzeugungen eingetreten sei. Alice Weidel von der AfD sprach von einer sehr traurigen Nachricht, und Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir erinnerte an Aiwangers kämpferische Art. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft betonte den Verlust eines energischen Streiters für die Interessen von Mittelstand, Industrie und Handwerk.

Trauer um den Parteigründer Aiwanger

Armin Kroder, stellvertretender Landesvorsitzender der Freien Wähler, erklärte, Aiwanger habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Partei von einer kommunal verwurzelten Kraft zu einer festen Größe in der Landespolitik wurde. Florian Streibl, Fraktionschef, meinte, Bayern werde ohne ihn ein anderes sein. Aiwangers politische Laufbahn war geprägt von harten Debatten, aber auch von erfolgreichen Koalitionsverhandlungen und Wahlerfolgen, die ihn zu einer der einflussreichsten Figuren in der bayerischen Politik machten.

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Seine Fähigkeit, trotz kontroverser Momente Wählerstimmen zu mobilisieren, bleibt ein zentraler Aspekt seines Erbes, das nun von der Partei und den Koalitionspartnern getragen werden muss.