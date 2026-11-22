In Eisenach haben sich rund 40 Menschen eingefunden, um gemeinsam von zwölf Personen Abschied zu nehmen, die allein starben und deren Bestattung das Ordnungsamt übernahm. Friedhofsverwalterin Nicole Lehmann und Pastor Jürgen Stolze organisieren diese Tradition regelmäßig, um den Toten Würde zu geben und sozialen Zusammenhalt zu zeigen.

An einem tristen Freitagnachmittag, an dem der Himmel über Eisenach trüb wirkte und es in Strömen regnete, versammelten sich auf dem Hauptfriedhof der thüringischen Stadt mit ihren rund 40.700 Einwohnern knapp vierzig Trauernde.

Gemeinschaftsbestattungen als Tradition in Eisenach

Diese Menschen hatten sich eingefunden, um Abschied von zwölf Verstorbenen zu nehmen, deren letzte Ruhestätte das Ordnungsamt übernommen hatte, die jedoch nicht ganz allein ihren letzten Weg gehen sollten. Friedhofsverwalterin Nicole Lehmann, die diese Initiativen seit Jahren koordiniert, betonte, dass sich solche Gemeinschaftsbestattungen inzwischen zu einer festen Tradition in Eisenach entwickelt haben. Es handelt sich hierbei um die elfte Veranstaltung dieser Art, die dreimal im Jahr stattfindet.

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Gemeinsam mit Pastor Jürgen Stolze von der evangelisch-methodistischen Kirche organisiert sie diese Gedenkfeiern, deren Termine für das Frühjahr, den Sommer und den Spätherbst bekanntgegeben werden. Die Namen der Verstorbenen werden auf der offiziellen Website der Stadt sowie in einer Traueranzeige in der lokalen Tageszeitung veröffentlicht, um ehemalige Nachbarn, Kollegen oder Pflegedienste einzuladen, den Toten auf diese Weise die letzte Ehre zu erweisen.

Laut Angaben von Nicole Lehmann ist die Zahl der Menschen, die einsam sterben und bei denen keine Angehörigen für die Beerdigung aufkommen können, in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Während im Jahr 2022 noch 19 sogenannte ordnungsbehördliche Bestattungen zu verzeichnen waren, liegt die Zahl für das aktuelle Jahr bereits bei vierzig Fällen. Lehmann verdeutlichte, dass es in Eisenach jährlich insgesamt 600 Sterbefälle gibt, wobei circa fünf Prozent dieser Fälle als ordnungsbehördliche Bestattungen klassifiziert werden.

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Solche Situationen treten ein, wenn sich keine Angehörigen finden, diese die Bestattung ablehnen oder der Verstorbene nicht vorgesorgt hat. Oft sind darunter allein lebende Personen, doch auch andere soziale Konstellationen sind anzutreffen. Lehmann erinnerte sich an einen ehemaligen Lehrer, der allein starb, zu dessen Verabschiedung sich jedoch eine ganze frühere Schulklasse einfand. Dies verdeutlicht, dass soziale Bindungen auch außerhalb der Familie bestehen können.

Verzögerte Bestattung zur Angehörigenermittlung

Der Trauerzug wurde angeführt von dem Friedhofsmitarbeiter Rainer König, gefolgt von Friedhofsverwalterin Lehmann und Pastor Stolze. Auch die zwölf Menschen, von denen an diesem Freitag Abschied genommen wurde, waren bereits im Frühjahr verstorben. Lehmann erklärte, dass man die Bestattungen meist verzögert durchführe, um ausreichend Zeit für die Ermittlung von Angehörigen zu haben.

Die zwölf bronzefarbenen, mit Blumen geschmückten Urnen ruhten auf einem E-Wagen, während Rainer König Gitarre spielte und das Lied Niemale geht man so ganz, irgendwas bleibt hier, hat seinen Platz sang. Nicole Lehmann verlas die Namen der Verstorbenen, Pastor Stolze sprach den christlichen Segen, und anschließend zündeten die Trauernden Kerzen an. Die Urnengräber waren zuvor unter grünem Vlies vorbereitet worden. Ein solches Grab kostet 6.300 Euro, wobei die Urnen und Blumen als Spenden zur Verfügung standen.

Gemeinsamer Grabstein für zwanzig Jahre

Die Namen der Verstorbenen wurden auf einen gemeinsamen Grabstein gesetzt, der zuvor auf einem bereits abgelaufenen Grab gestanden hatte, um den Einsamen Platz für zwanzig Jahre zu bieten. Nach der Beerdigung legten die Anwesenden Blumen nieder. Ilona W. kam, um Abschied von ihrem Bekannten Alfred zu nehmen, der in einem Seniorenheim allein verstarb, obwohl Kinder vorhanden waren. Ilse B. und Petra S. ehrten Jürgen M., den Petra als Begleiter bei gemeinsamen Wanderungen und Tänzen in Erinnerung rief.

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Beide betonten, dass diese Trauerfeiern bewegend seien und Menschen würdigten, die im Leben nicht immer einfache Verhältnisse hatten. Die Gemeinschaft dieser Feierlichkeiten bietet Trost und Anerkennung für jene, die im Angesicht des Todes auf sich allein gestellt waren.