Für seine exzellente Küche erhielt Juan Amador mehrfach hohe Auszeichnungen, unter anderem als erster Koch in Österreich drei Sterne im Guide Michelin. Nun erlag er in Wien einem Herzversagen.

Am vergangenen Samstag ist der Spitzenkoch Juan Amador völlig überraschend im Alter von 57 Jahren gestorben. Er erlag in seinem Maleratelier einem Herzversagen, wie eine Sprecherin seines Restaurants mitteilte..

Dessen Küche zeichne sich durch »Tiefe und Raffinesse« aus, die Gerichte seien »kreativ und reduziert, kontrastreich und intensiv«, erklärten die Tester damals. AmadorAls Sohn katalanisch-andalusischer Eltern wuchs Amador in Schwaben auf. Seinen ersten Michelin-Stern erkochte er sich bereits im Alter von 25 Jahren. Das Fundament seiner Kreationen bildete die klassische französische Küche, dazu kamen Einflüsse der spanischen Avantgarde..

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Durch seine Ehefrau wurde ab 2015 Wien zu seiner neuen Heimat. Dort eröffnete er 2016 das »Amador«. Mehrmals war er zu Gast in deutschen TV-Kochsendungen. Neben dem Kochen galt seine Leidenschaft der Malerei.