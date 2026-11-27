Der frühere Nationaltorwart starb mit nur 37 Jahren. Seine Karriere war eng mit Islands EM-Märchen 2016 verbunden.

Der isländische Fußball trauert um einen EM-Fahrer von 2016. Der ehemalige Nationaltorwart Ingvar Jónsson ist im Alter von nur 37 Jahren gestorben. Der frühere isländische Fußball-Nationaltorwart Ingvar Jónsson ist nach kurzer Krankheit im Alter von 37 Jahren gestorben.

Er sei bereits am Mittwoch im Kreise seiner engsten Angehörigen eingeschlafen, teilte der Verein des Isländers, Víkingur, auf der Plattform X mit.

Advertisement

Advertisement

„Die Gedanken des Vereins und aller Víkingur-Fans sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. “ Unter dem Beitrag bezeichneten einige Jónsson als Legende des isländischen Fußballs. Dem Fernsehsender RUV zufolge hatte Jónsson im Frühjahr eine Krebsdiagnose bekommen. Der Torwart hatte als Ersatz-Keeper zum Kader Islands bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 gehört.