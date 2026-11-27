Der brasilianische Ex-Nationalspieler Juary ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Der FC Santos bestätigt den Tod des Stürmers, der vor allem durch seinen Siegtreffer im Europapokal-Finale 1987 für den FC Porto gegen den FC Bayern München in Erinnerung bleibt. Juary hinterlässt ein Vermächtnis aus sportlichen Höchstleistungen und menschlicher Resilienz, nachdem er nach seiner Karriere mit schweren gesundheitlichen und psychischen Problemen zu kämpfen hatte.

Die Fußball welt und insbesondere der brasilianische Sport trauern um eine wahre Legende. Der FC Santos hat offiziell bekannt gegeben, dass der ehemalige Stürmer Juary im Alter von sechundsiebzig Jahren verstorben ist.

Die Nachrichten trafen die Fans und die Vereinsführung wie ein Schlag, denn Juary war nicht nur ein talentierter Akteur, sondern auch ein Symbol für die lange und ruhmreiche Geschichte des brasilianischen Traditionsvereins. Laut Berichten des lokalen Nachrichtenportals UOL litt der Ex-Nationalspieler nach einer chirurgischen Operation an einem Herzinfarkt und befand sich seitdem in stationärer ärztlicher Betreuung. Trotz aller Bemühungen der medizinischen Teams konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

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Juarys Fußballkarriere und unvergessene Momente

Diese traurige Entwicklung beendet nun die Lebensgeschichte eines Mannes, der auf dem Platz für Begeisterung sorgte und außerhalb des Spielfelds mit persönlichen Kämpfen zu kämpfen hatte. Juarys Karriere war geprägt von Höchstleistungen und unvergesslichen Momenten, die selbst heute noch in den Annalen des Fußballs fest verankert sind. Besonders in Deutschland ist er vielen Fans noch in Erinnerung geblieben, als er für den FC Porto auflief. Dort erzielte er in der 80.

Minute des Europapokal-Finals der Landesmeister 1987 gegen den FC Bayern München den entscheidenden 2:1-Siegtreffer. Dieses Tor gilt bis heute als eines der dramatischsten Momente in der Geschichte dieses europäischen Wettbewerbs und wurde für den FC Bayern zu einer der bittersten Niederlagen in ihrer Klubhistorie. Kurz zuvor hatte sein Teamkollege Rabah Madjer durch eine Vorlage von Juary den Anschlusstreffer zum 1:1 erzielt. In Brasilien spielte er 229 Mal für Santos und schoss dabei 101 Tore.

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Er war Teil des Kaders, der 1978 die Staatsmeisterschaft von São Paulo gewann und dessen Spieler größtenteils aus der eigenen Nachwuchsakademie kamen. Nach seiner aktiven Laufbahn, die er 1992 beendete, verlief Juarys Leben nicht ganz so ruhig, wie man es sich für einen solchen Sportler wünschen würde. Er stationierte zwischenzeitlich in Italien bei Vereinen wie Inter Mailand, Avellino, Ascoli und Cremonese sowie in Mexiko bei Leones Negros. Für die brasilianische Nationalmannschaft absolvierte er 1979 zwei Länderspiele.

Niedergang nach der Profikarriere

Nach dem Ende seiner Profikarriere berichteten Medien, dass er in Brasilien unter Depressionen litt und zeitweise sogar als Taxifahrer arbeitete. Der FC Santos würdigte seinen verstorbenen Held in einer emotionalen Trauermeldung in den sozialen Medien. Das写道: Wir werden diese einzigartige Persönlichkeit unserer Geschichte sehr vermissen. Wir wünschen den Familienangehörigen, Freunden und den Millionen von Fans, die die Legende im Laufe ihrer Karriere gewonnen hat, viel Kraft.

Ruhe in Frieden, Juary. Vielen Dank für alles, was du mit unserem 'Manto Sagrado' erreicht hast. Seine Erinnerung wird weiterhin das Trikot der Heiligen Tarnung zieren.