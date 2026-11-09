Tanja Schweiger äußert sich erstmals öffentlich zum Tod von Hubert Aiwanger. Die Familie plant ein Staatsbegräbnis für den verstorbenen Freien-Wähler-Chef.

Tanja Schweiger hat am Mittwochabend zum ersten Mal öffentlich über den Tod ihres langjährigen Lebensgefährten Hubert Aiwanger gesprochen. Die Landrätin nutzte die Stille, um Abschied von ihrem Partner zu nehmen, und äußerte sich in einem Statement zu ihrer tiefen Verbundenheit. Sie bedankte sich bei allen, die ihr und der Familie in dieser schweren Zeit mit Unterstützung beigestanden haben. Die Nachricht vom Tod des 55-jährigen Politik schülers hat viele Menschen auf der ganzen Welt betroffen gemacht.

Trauer und Dankbarkeit nach dem Tod

Tanja Schweiger beschrieb ihren verstorbenen Partner als einen warmherzigen Menschenfreunden, der über blitzgescheite Intelligenz verfügte. Seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte so darzustellen, dass jeder sie verstand, habe viele Menschen beeindruckt. Sie betonte, dass seine Art der Kommunikation dazu führte, dass sich viele als von ihm vertreten fühlten. Seine schnelle Auffassungsgabe habe gezeigt, was die Menschen denken, und so eine besondere Verbindung hergestellt.

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Überwältigende Anteilnahme der Öffentlichkeit

Die Familie wurde von der Fülle der Reaktionen überrascht, die innerhalb kürzester Zeit eintrafen. Tanja Schweiger erwähnte die vielen Fotos, die Zitate von Begleitern und die langen Schlangen vor den Trauerhallen. Die zahlreichen Einträge in den Kondolenzbüchern sowie die Nachrichten über die sozialen Medien belegen, wie sehr Hubert Aiwanger von vielen Menschen gemocht und geschätzt wurde. Diese überwältigende Anteilnahme hat der Familie in der Trauer eine große Bedeutung gegeben.

Planung eines Staatsbegräbnisses

Die Familie Schweiger-Aiwanger hat eine klare Entscheidung bezüglich der Bestattung getroffen. Es soll ein Staatsbegräbnis ausgerichtet werden, das der Bedeutung und dem Ansehen von Hubert Aiwanger in der Politik gerecht wird. Nach der staatlichen Zeremonie wird die Beisetzung zu Hause stattfinden. Die Familie hat angekündigt, die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten, sobald die Terminfragen für diese wichtigen Veranstaltungen geklärt sind.

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Umstände des Todes und Rückzug

Hubert Aiwanger wurde am 4. November tot in einem Berliner Hotel aufgefunden. Zuvor hatte er einen geplanten Auftritt bei der Eröffnung des Berliner Büros der Freien Wähler abgesagt, da es ihm nicht gutgegangen war. Die genauen Umstände des Todes wurden durch eine Obduktion geprüft, die Details dazu bleiben jedoch zunächst im Rahmen der offiziellen Mitteilungen. Der Rückzug aus der Öffentlichkeit kurz vor seinem Tod war für viele Kollegen und Freunde ein Zeichen seiner sich verschlechternden Verfassung.

Langjährige Beziehung und gemeinsame Kinder

Tanja Schweiger und Hubert Aiwanger waren mehr als ein Jahrzehnt gemeinsam. Obwohl sie nie heirateten, teilten sie zwei gemeinsame Söhne. In der Öffentlichkeit traten sie oft als Paar auf und wurden dabei häufig strahlend und in teils kostümierten Auftritten fotografiert. Ihre Beziehung war ein fester Bestandteil ihrer jeweiligen Karrieren, wobei Schweiger als Landrätin und Aiwanger als Chef der Freien Wähler agierte. Die Trauer um seinen Tod spiegelt nun die Größe dieser langjährigen Partnerschaft wider.