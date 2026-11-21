Tausende Trauergäste begleiteten Hubert Aiwanger zu seiner letzten Ruhestätte. Politische Spitzenkräfte und Bürger huldigen dem verstorbenen Politiker in Bayern.

Bayern trauert um einen seiner bekanntesten Politiker. Am Samstag wurden die sterblichen Überreste von Hubert Aiwanger auf dem Friedhof in Inkofen beigesetzt. Der 55-jährige Cheffe der Freien Wähler war verstorben, nachdem er sich am Abend zuvor in einem Hotel nicht wohlgefühlt hatte. Sein Team konnte ihn nicht erreichen und informierte die Polizei, die ihn tot im Hotelbett fand.

Großes Interesse am Trauergottesdienst

Die Beisetzung zog ein enormes Medienecho und großes öffentliches Interesse auf sich. Rund 1000 Gäste strömten in die kleine Pfarrkirche Mariä Lichtmess in Inkofen. Das Gebäude war schnell gefüllt, sodass der Trauergottesdienst zusätzlich auf einer Leinwand ins Freie übertragen wurde. Dort versammelten sich weitere Menschen, um gemeinsam zu beten und zu singen.

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Die Einladung zum Abschied war bewusst offen formuliert. Seine Lebensgefährtin, die Landrätin Tanja Schweiger, hatte erklärt, dass jeder willkommen sei, der sich mit Aiwanger verbunden fühlte. Sie betonte seine besondere Nähe zu den einfachen Bürgern und nannte ihn einen Mann des Volkes. Diese Offenheit spiegelt den Charakter des Verstorbenen wider.

Politische Würdigung über Parteigrenzen hinweg

Auch hohe Staatsbeamte und politische Weggefährten ehrten den Verstorbenen. Umweltminister Thorsten Glauber aus den Reihen der Freien Wähler war anwesend. Ebenso kam Vize-Landtagspräsident Alexander Hold hinzu. Beide vertreten dieselbe Partei wie Aiwanger und trauerten um einen engen politischen Verbündeten.

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Die Trauer erstreckte sich jedoch weit über die eigenen Reihen hinaus. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU erwies dem verstorbenen Politiker die letzte Ehre. Auch die Landtagspräsidentin Ilse Aigner hatte Aiwanger bereits in der vorherigen Woche respektvoll gedankt. Die Anwesenheit der CSU-Spitze unterstreicht die politische Bedeutung Aiwangers in der bayerischen Landespolitik.

Der letzte Gang und die familiäre Beisetzung

Nach der Feier in der Kirche zog ein langer Trauerzug mit der Urne durch das Dorf zum örtlichen Friedhof. Die Atmosphäre war von großer Anteilnahme geprägt. Freunde, Nachbarn und politische Anhänger begleiteten den Sarg zu seiner finalen Ruhestätte. Die Zeremonie war emotional aufgeladen und spiegelte die Respektierung Aiwangers wider.

Anschließend fand die eigentliche Bestattung im engsten Familienkreis statt. Dies gewährte den nächsten Angehörigen einen privaten Rahmen zum Abschied. Erst danach durften die übrigen Trauergäste das Grab erreichen, um persönlich von Hubert Aiwanger Abschied zu nehmen. Diese zwei Phasen der Zeremonie ermöglichten sowohl familiäre Intimität als auch öffentliche Wertschätzung.