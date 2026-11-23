Jeanine Irina Grasmeijer ist mit 33 Jahren gestorben. Die niederländische Weltrekordlerin im Apnoetauchen starb am 16. November 2026. Ihre Familie trauert um eine starke Athletin.

Die niederländische Weltklasse-Freitaucherin Jeanine Irina Grasmeijer ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Ihre Familie bestätigte diesen traurigen Akt am Samstag über die Social-Media-Plattform Facebook. Der Tod trat bereits am 16. November 2026 ein, die öffentliche Bekanntgabe verzögerte sich jedoch.

Athletische Höchstleistungen und Rekorde

Grasmeijer war eine der dominierenden Persönlichkeiten im internationalen Apnoetauchen. Im Jahr 2016 stellte sie ihren eigenen Weltrekord von 90 Metern auf 92 Meter Verbesserung. Bei dieser unglaublichen Leistung blieb sie drei Minuten und 46 Sekunden ohne Sauerstoffgerät oder andere technische Hilfsmittel unter Wasser.

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Nur zwei Jahre später musste dieser Rekord korrigiert werden. Die Italienerin Alessia Zecchini übertraf die Leistung der Niederländerin um exakt einen Meter. Dennoch blieb Grasmeijer eine herausragende Sportlerin, die ihre Disziplin seit ihrem Thailand-Urlaub aus Leidenschaft pflegte.

Familiäre Einordnung und Lebenslauf

Die Familie teilt in einem Statement mit großer Trauer den Verlust mit. Sie beschreibt Grasmeijer als liebenswerte, spontane und unternehmungslustige Frau. Keiner Herausforderung war sie zu groß, und verfolgte sie ein Ziel, so setzte sie sich mit aller Kraft dafür ein.

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Grasmeijer wurde 1993 in Emmen geboren und studierte Medizin in Maastricht. Dort lebte sie bis zu ihrem Tod. Während ihres Studiums schaffte sie den Sprung in die Weltspitze des Apnoetauchens. Die nationale Rekordhalterin erreichte mit einer Monoflosse im Jahr 2013 eine Tiefe von 178 Metern.

Personales Statement und geplante Beisetzung

Zu ihren Leistungen sagte Grasmeijer einst, dass es eine reine Frage der Übung sei. Jeder könne für ein paar Minuten ohne Sauerstoff auskommen, was sie nicht als gefährlich einstufte. Unter Wasser empfinde sie vor allem eine große Ruhe. Ein weiteres Highlight ihrer Karriere war der Rekord im Zeittauchen mit sechs Minuten und 31 Sekunden.

Über die genaue Todesursache gibt es derzeit keine offizielle Auskunft. Die Trauerfeier für die verstorbene Weltrekordlerin findet in dieser Woche am 25. November statt. Die Erinnerung an sie wird ihrer Familie und der Sportgemeinschaft für immer begleiten, da sie viele Menschen berührt hat.