Real Madrid und Celta Vigo trauern um Jesús de Miguel. Die Fußballwelt zeigte sich bewegt bei der Trauerfeier im Santiago Bernabéu.

Die Fußballwelt stand am vergangenen Sonntag im Santiago Bernabéu still, als Real Madrid einen bewegenden Gedenkablauf veranstaltete. Die Könige ehrten dabei Jesús de Miguel, der am 3. November im Alter von 30 Jahren verstarb. Der gebürtige Madrilen war ein Stürmer, der vor allem in der La Liga für das Team von Teneriffa aktiv war. Sein Tod nach einem schweren Foulspiel schockierte die Sportgemeinschaft.

Emotionale Szene vor dem La Liga Duell

Der spanische Großclub präsentierte ein unvergessliches Bild der Einheit und des Respekts. Vor dem eigentlichen Spielbeginn bildeten die Athleten von Real Madrid und Celta Vigo ein Spalier. Jedes Teammitglied trug ein Trikot mit der Rückennummer 9, auf der der Name des Verstorbenen zu lesen war. Diese Geste symbolisierte die Verbundenheit der gesamten Liga mit der tragischen Geschichte. Die Kapitäne beider Teams überreichten daraufhin signierte Trikots an die anwesenden Angehörigen. Die Zeremonie war geprägt von einer tiefen, andächtigen Stille, die selbst die Ansage einer offiziellen Schweigeminute obsolet machte.

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Angehörige und Persönlichkeiten im Fokus

Im Zentrum der Zeremonie standen die Hinterbliebenen von Jesús de Miguel. Seine Ehefrau Maria, seine Schwester Marta und sein Vater Jesús betraten den Rasen, Hand in Hand. Die Familie war sichtbaren Emotionen ausgesetzt, die von den Zuschauern im ausverkauften Stadion durch stehenden Applaus honoriert wurden. Auch Florentino Perez, der Präsident von Real Madrid, folgte der Trauerprozession. Die Statur des Vereinsvorstands unterstrich die Bedeutung des Verlusts für die Institution. Selbst die Trainerbank und das Publikum wurden von der Schwere des Moments berührt.

Reaktion der Fans und Medien

Die Empörung und der Schmerz erstreckten sich weit über die Grenzen des Stadions hinaus. Auch prominente Unterstützer zeigten ihr Beileid. Der Tennis-Legende Rafael Nadal, ein bekannter Fan der Könige und seit November Vorstandsmitglied, nahm an den Feierlichkeiten teil. Große Banner mit dem Bild des verstorbenen Spielers wurden von den Fans im Stadion gehalten. Auf der gigantischen Anzeigetafel wurden Bilder von de Miguel gezeigt. Der Eingangsbereich Nummer 9 des Santiago Bernabéu war mit einem Portrait des Stürmers geschmückt, um ihn bis zum letzten Moment zu ehren.

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Ablauf des Spiels nach der Zeremonie

Nach der bewegenden Zeremonie kehrten die Athleten auf den Platz zurück, wo der Druck auf sie spürbar war. José Mourinho, der als Coach von Real Madrid die Partie beobachtete, war deutlich ergriffen. Es bedurfte großer Anstrengung, die emotionale Last abzustreifen und sich auf das Fußballspiel zu konzentrieren. Das Spiel selbst begann mit einem unerwarteten Start für die Gastgeber. Pablo Duran brachte Celta Vigo bereits in der fünften Minute in Führung. Für die Heimmannschaft, die gerade erst ihre eigene Tragödie verarbeitet hatte, war dies eine zusätzliche psychologische Hürde.

Wendepunkt und Bedeutung des Abends

Trotz des Rückstands kämpfte sich Real Madrid in der zweiten Halbzeit zurück. Jude Bellingham glich in der sechsten Minute der zweiten Hälfte aus, woraufhin Carlos Espi in der fünfundachtzigsten Minute den Sieg besorgte. Doch das sportliche Ergebnis trat in den Hintergrund. Ein einziger Name stand am Ende dieses Abends im Mittelpunkt der weltweiten Berichterstattung. Jesús de Miguel erinnerte die Fußballwelt an die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Stärke der Gemeinschaft im Sport. Die Bilder der Schweigeminute bleiben dauerhaft in der Erinnerung der Fans.