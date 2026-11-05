Nach dem tödlichen Unfall von Jesús de Miguel trauert Spanien. Luis de la Fuente, Florentino Pérez und Verbände geeinen sich in Navahermosa.

Die gesamte spanische Fußballwelt trauert gemeinsam um Jesús de Miguel, den 30 Jahre alten Profispieler des CD Teneriffa, der am Dienstag im Trainingsalltag oder einem Spiel verstorben ist. Die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Akteur finden in der Gemeinde Navahermosa statt, die etwa 130 Kilometer südwestlich von der spanischen Hauptstadt Madrid liegt. Hunderte Trauergäste haben sich eingefunden, um dem frühen Ableben des Sportlers die letzte Ehre zu erweisen.

Trauerfeier mit Prominenz aus dem Sport

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich zentrale Figuren der spanischen Fußballszene, darunter der Nationaltrainer Luis de la Fuente, der in der vergangenen Woche den Ballon d'Or als Welttrainer gewann. Auch Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez war anwesend, um seinen Respekt zu bekunden. Die Bosse des spanischen Fußballverbandes sowie Spieler der Vereinsmannschaft von Teneriffa und seiner ehemaligen Klubmannschaft aus Castellón zählten ebenfalls zur Trauergemeinde.

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Die Gedenkmesse findet in der Pfarrei San Miguel Arcángel in Navahermosa statt. Aufgrund des enormen Andrangs mussten Dutzende Menschen aufgrund der Überfüllung im Inneren der Kirche draußen warten. Mitspieler des CD Teneriffa trugen den Sarg ihres verstorbenen Teamspielers zur Gedenkstätte, um ihm auf seinem letzten Weg zu folgen.

Hergang des tödlichen Unfalls in Andorra

Jesús de Miguel war am Dienstag im Zweitliga-Spiel gegen den FC Andorra verstorben. In der Nachspielzeit kam es zu einer schweren Kollision zwischen dem spanischen Profi und Jesús Owono, dem 25 Jahre alten Torwart von Andorra. De Miguel blieb daraufhin regungslos auf dem Rasen liegen, wobei offensichtlich auch Kopfverletzungen vorlagen.

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Rettungskräfte eilten sofort auf den Platz, um dem Spieler zu helfen. In einer ersten Meldung hieß es, dass die Helfer auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbelebungsversuche durchführen mussten, da de Miguel einen Herzstillstand erlitten hatte. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch in der Nacht dramatisch, sodass der Tod des 30-Jährigen nicht abgewendet werden konnte.

Reaktionen und Anpassungen im Spielbetrieb

Luis de la Fuente sprach am Rande der Trauerfeier zur spanischen Zeitung AS und erklärte: Wir wollten in der Nähe von Jesús' Familie sein, um unsere Trauer, Solidarität und unseren Respekt auszudrücken. Diese Botschaft unterstrich die tiefe Betroffenheit in der überregionalen Liga. Der spanische Fußball-Verband reagierte umgehend auf die Tragödie und sagte alle angesetzten Pokalspiele ab.

Auf internationaler Ebene gab es eine Schweigeminute in der Champions League. Die Mannschaften trugen Trauerflor und zeigten damit ihre Anteilnahme an der verlorenen Sportlerpersönlichkeit. Die Nachricht vom Tod des Spaniers verbreitete sich rasch um die gesamte Welt, was die globale Bedeutung des Vorfalls unterstreicht.

Andenken in Teneriffa und klinische Fakten

Am Stadion des CD Teneriffa legen Menschen bereits seit gestern Kerzen und Bilder für den verstorbenen Jesús de Miguel nieder. Die Trauer in der Heimat der Familie des Verstorbenen ist spürbar. Die medizinischen Fakten aus dem Universitätsklinikum Nuestra Señora de Candelaria, in dem er sich behandelte ließ, bildeten den letzten Ankerpunkt der medizinischen Versorgung.

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Diese Zusammenführung von hohen Ehren, traurigen Momenten und der schmerzlichen Realität des Unfalls zeigt, wie tief die Wunde in der Gemeinschaft sitzt. Die Anwesenheit von Luis de la Fuente, Florentino Pérez und den Verbänden symbolisiert die Einheit im Schmerz. Die Bilder aus Spanien verdeutlichen, dass Fußball in diesem Fall mehr ist als nur Sport, sondern eine tiefe emotionale Verbindung zwischen Spielern und Fans darstellt, die selbst nach dem Tod nicht abreißt.