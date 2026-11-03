Der spanische Zweitliga-Stürmer Jesús de Miguel ist naCh einer schweren Kollision mit dem Torhüter seines Gegners FC Andorra verstorben. CD Tenerife bestätigte den Tod des dreißigjährigen Spielers. Der spanische Fußballverband hat daraufhin Pokalspiele verschoben.

Tragischer Tod eines spanischen Fußballspielers

Der spanische Fußballverband und die betroffenen Vereine trauern um Jesús de Miguel, den dreißigjährigen Stürmer von CD Tenerife, der in der vergangenen Woche während eines Spiels der zweiten spanischen Liga verstorben ist. das tödliche Unglück ereignete sich während der Partie gegen FC Andorra,bei der De Miguel in einer schweren Kollision mit dem Torhüter Jesús Owono verletzt wurde. Das Sport ereignis fand am Montag in Santa Cruz de Tenerife statt und war bereits durch das drohende Unwetter im Vorfeld in den Fokus gerückt, wurde indes letztlich ausgetragen. Die Kollision geschah in den Schlussminuten des Spiels, als beide Mannschaften zum Zeitpunkt des Vorfalls den Spielstand von zwei zu zwei hielten. de Miguel wurde daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert, wo sein Zustand sich nach anfänglich als stabil eingestuftem Zustand am frühen Morgen des darauffolgenden Tages dramatisch verschlechterte.

Laut ärztlichen Mitteilungen des Vereins litt der Angreifer an einem kardiopulmonalen Arrest. Die medizinischen Einsatzkräfte waren gezwungen,auf dem Transportweg zum Universitätsklinikum Nuestra Señora de Candelaria in Santa Cruz eine Wiederbelebung durchzuführen. De Miguel war für fast zwanzig Minuten atemlos und musste in diesem Zeitraum reanimiert werden. Obwohl er im Krankenhaus zunächst ohne Atemunterstützung atmEn konnte und das Bewusstsein nicht wiedergewann,verschlechterte sich sein neurologischer Zustand in der Nacht. Die medizinische Versorgung war intensiv, doch leider ohne Erfolg, sodass der Verein den Tod des Sportlers am Dienstagmorgen um acht Uhr morgens bestätigen musste. Die Familie des Verstorbenen bat in einer öffentlichen Erklärung um Respekt und Privatsphäre in dieser schweren Zeit.

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Reaktionen aus der Fußballwelt

Der Vorfall löste einen Schock in der internationalen und nationalen Sportwelt aus. Der Schiedsrichter zeigte dem Torhüter von Andorra, Jesús Owono, direkt die rote Karte und brach das Spiel in der hundertachten Minute offiziell ab. Sowohl die Spieler als auch die Betreuer beider Mannschaften waren sichtlich bewegt, als De Miguel auf dem Feld lag und behandelt wurde. Gerard Piqué, der ehemalige Barcelona-Abwehrspieler und Mehrheitsanteilseigner des FC Andorra, veröffentlichte eine Nachricht in den sozialen Medien, in der er seine tiefe Anteilnahme ausdrückte und um Ruhe für den Verstorbenen bat. Auch der FC Andorra selbst gab eine Erklärung heraus, in der er seine herzlichsten Kondolenzen an die Familie, die Teamkollegen und den Verein CD Tenerife aussprach.

Zahlreiche andere Akteure im spanischen und internationalen Fußball solidarisierten sich mit den Trauernden. Der spanische Fußballverband La Liga sowie der nationale Verband zeigten sich betroffen. Präsident Javier Tebas sprach von einem unersetzlichen Verlust und drückte sein tiefes Beileid aus. Auch große Vereine wie der FC Barcelona und Real Madrid veröffentlichten Statements, in denen sie ihre Gedanken und Unterstützung in dieser schweren Zeit zum Ausdruck brachten. Der französische und spanische Nationalspieler Kylian Mbappé äußerte seine tiefe Traurigkeit über die Nachrichten vom Tod des jungen Sportlers. Die Reaktion der Gemeinschaft unterstrich die Tragweite des Ereignisses weit über die Grenzen des lokalen Ligabetriebs hinaus.

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Karriere und beruflicher Hintergrund des Verstorbenen

Jesús de Miguel wurde in Madrid geboren und startete seine professionelle Karriere im Jahr zweitausendfünfzehn bei CD Leganes. Seine berufliche Laufbahn war von zahlreichen Wechseln geprägt, da er für insgesamt acht verschiedene spanische Vereine auflief. Zwischenstationen bei Lugo, Fuenlabrada, Internacional Madrid, Union Adarve, Navalcarnero und Unionistas de Salamanca prägten seine Entwicklung als Spieler. Besonders erfolgreich war seine Moment beim Club Deportivo Castellón, wo er zweitausenddreiundzwanzig unter Vertrag genommen wurde. Dort bewies er ein starkes Torverhältnis und war der Topscorer, als die Mannschaft im Jahr zweitausendvierzehn in die zweite Liga aufstieg.

Für die Saison zweitausendfünfundzwanzig wechselte de Miguel zu CD Tenerife, wo er einen Dreijahresvertrag unterzeichnete. in seinen bisher achtundzwanzig bis dreiunddreißig Einsätzen für den Verein konnte er elf Treffer verbuchen und entwickelte sich zu einem wichtigen Bestandteil der Offensive. Seine Karriere war gekennzeichnet von einer großen Hartnäckigkeit und seinem Gespür für das Tor, wobei er den Großteil seiner Moment in den unteren Spielklassen verbrachte, bevor er den Sprung in die Segunda División schaffte. Mit seinem Tod verliert der spanische Fußball ein talentiertes und geschätztes Mitglied, das in der Öffentlichkeit als bescheidener und engagierter Athlet renommiert war. Die Trauer um ihn ist nicht nur auf seine sportlichen Leistungen zurückzuführen, sondern auch auf die menschliche Ebene,die er in den vergangenen Jahren in den verschiedenen Gemeinschaften etabliert hatte.

Auswirkungen auf den laufenden Spielbetrieb

Infolge des tragischen Vorfalls und des Todes von Jesús de Miguel wurden erhebliche Maßnahmen zur Umsetzung von Respekt und Würde ergriffen. Der spanische Fußballverband kündigte an, dass alle für den Dienstag angesetzten Partien im Pokalwettbewerb, sowohl bei den Männern als ebenfalls bei den Frauen, verschoben werden. Dies betraf insbesondere Begegnungen in der Copa del Rey und der Copa de la Reina. Die Verschiebung der Spiele diente dazu, den Angehörigen und der Gemeinschaft ausreichend Raum für die Trauer zu geben und eine angemessene Zeremonie zu ermöglichen. Die Vereine waren aufgefordert, sich diesen Entscheidungen anzuschließen und den Fokus auf die menschliche Tragödie zu richten, anstatt sich auf den sportlichen Wettbewerb zu konzentrieren.

Die Anordnung der Spielabsagen führte zu einer kurzen Unterbrechung des regulären Ligabetriebs, um den Betroffenen die nötige Zeit zu gönnen. In den Medien wurde intensiv über das Unglück berichtet,wobei der Fokus auf den medizinischen Details der Kollision und den Reaktionen der betroffenen Familien lag. Die Sportjournalisten und Experten diskutierten über die Sicherheitsvorkehrungen im Profisport und die Verantwortung der Schiedsrichter bei solchen Situationen. Obwohl das Spiel abgebrochen wurde, steht das Erbe von Jesús de Miguel im Vordergrund. Seine Geschichte von der dritten Liga bis in die Segunda División wird als Inspirationsquelle für junge Talente dienen. Die Fußballgemeinschaft in Spanien hat nun die Aufgabe, die Erinnerung an den verstorbenen Spieler wachzuhalten und ihn durch sein Andenken zu ehren, während die Trauerarbeit in den betroffenen Vereinen und Familien fortgesetzt wird.