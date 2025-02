Trauer um „Kocharena“-Jurorin Katja Burghardt

Die Medienwelt trauert um Katja Burghardt, die ehemalige Chefredakteurin des Magazins ‚Vital‘ und Jurorin der Vox-Show ‚Die Kocharena‘. Sie starb im Alter von 62 Jahren.

Die Medienwelt trauert um Katja Burghardt , die ehemalige Chefredakteurin des Magazins „Vital“ und Jurorin der Vox -Show „Die Kocharena “. RTL.de berichtet über den Tod der 62-Jährigen unter Berufung auf den Jahreszeiten Verlag. Burghardt war lange Zeit für den Verlag tätig und prägte die Medienlandschaft nachhaltig, wie es in einer Stellungnahme des Verlags heißt. „Wir sind unendlich traurig, dass unsere liebe Katja Burghardt von uns gegangen ist.

Katja war weit mehr als die Chefredakteurin der ‚Vital‘ - sie war das Herz unseres Dreamteams, das zusammen mit Carmen und ‚Ketty‘ die Medienlandschaft nachhaltig geprägt hat“, heißt es in dem Statement. Burghardt war zudem mehrere Jahre lang als Chefredakteurin für das Magazin „essen & trinken“ tätig. Dem Fernsehpublikum wurde sie durch ihre Rolle in der Jury von „Die Kocharena“ bekannt, in der sie zusammen mit Reiner Calmund und Heinz Horrmann die Kandidaten beurteilte. Fast sechs Jahre lang saß sie in der Jury der Show, aus der später das Format „Grill den Henssler“ hervorging. Die Nachricht über den Tod von Katja Burghardt hat die Medienbranche tief erschüttert. Ihr Engagement und ihre Expertise in der Lebensmittelbranche sowie ihre liebevolle Art haben sie zu einer gefragten Persönlichkeit in der deutschen Medienlandschaft gemacht. Die Erinnerung an Katja Burghardt wird in der Branche lange fortbestehen





