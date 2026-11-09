Trauer um Lisa aus Berlin-Marzahn: Tödlicher Vorfall in Altglietzen

Die 13-jährige Lisa aus Berlin-Marzahn wurde tot in Altglietzen gefunden. Trauernde und Polizei untersuchen den Fall, ein Tatverdächtiger liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

In Berlin-Marzahn herrscht tiefe Trauer um das 13-jährige Mädchen Lisa, dessen verschollen geglaubte Leiche nun gefunden wurde. Fünf Tage lang hatten Familie, Freunde und die Nachbarschaft verzweifelt nach der Schülerin gesucht. Am Sonntag erging die traurige Gewissheit, dass Lisa in Altglietzen in Brandenburg aufgefunden wurde, mehr als 50 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt.

Findort und Zustand des Opfers

Die 13-Jährige wurde in einem verlassenen Haus in Altglietzen entdeckt. Neben ihrer Leiche lag ein Mann vor, der nach derzeitigen Ermittlungsstand als Tatverdächtiger gilt. Dieser Mann befand sich in einem schwersten Zustand und wurde ins Krankenhaus in Brandenburg gebracht, wo er von der Polizei bewacht wird. Nach ersten Erkenntnissen hat der Tatverdächtige sich selbst schwere Verletzungen zugefügt.

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Reaktionen der Nachbarn in Marzahn

Vor dem Wohnhaus Lisas in Berlin-Marzahn nahmen Nachbarn am Sonntag Abschied. Weiße Rosen lagen auf dem Boden, daneben flackerten Kerzen. Auf einer Kerze stand nur R.I.P. Lisa, ein Schwarz-Weiß-Bild auf einem Stromkasten trug die Inschrift Ruhe in Frieden, kleiner Engel. Hunderte Polizisten waren in den Tagen zuvor zur Suche nach der Schülerin im Einsatz. Die Trauer ist groß und das Unverständnis bei den Bewohnern ebenfalls.

Schock in der Nachbarschaft

Die Nachbarn sind erschüttert von dem Vorfall. Zwei Nachbarinnen, eine Mutter und eine Tochter, brachten weiße Rosen mit. Eine Enkelin der älteren Frau war vier Jahre lang mit Lisa in einer Kita gewesen. Die ältere Frau äußerte ihren Schock mit den Worten, es sei erschreckend, dass es solche Menschen auf der Welt gibt, dafür hätten sie gar keine Worte. Viele Nachbarn seien schockiert und hätten Angst. Manche fragen sich nun, ob sie ihre Kinder überhaupt noch unbesorgt allein auf die Straße lassen können.

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Trauerort in Altglietzen

Auch in dem Ort, in dem Lisas Leiche gefunden wurde, trauern die Menschen. Vor der alten Kirche von Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oderland liegen Blumen. Pfarrer Johannes Eichhorn hat die Pforten des Gotteshauses geöffnet, um einen Ort anzubieten, an den man mit seinen Gedanken kommen kann. Besucher können Kerzen anzünden und ihre Gedanken auf Zetteln festhalten, die an einer Leine aufgehängt werden.

Ermittlungen und weitere Schritte

Die Polizei versucht nun, Lisas letzte Tage zu rekonstruieren. Der Tatverdächtige liegt im Krankenhaus in Brandenburg unter Polizeiaufsicht. Pfarrer Johannes Eichhorn lässt der Tod des Mädchens nicht los, obwohl er das Haus in Altglietzen nur leerstehend kannte. Viele Fragen stehen noch im Raum. In Gedanken ist die Gemeinde bei der Familie, die jetzt eine schlimme Zeit erlebt. Das eigene Kind zu verlieren, ist wohl das Schrecklichste, was einem passieren kann.