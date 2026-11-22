Hunderte trauern in Berlin am Sonntag um das ermordete 13-jährige Mädchen Lisa. Die polizeilichen Ermittlungen konzentrieren sich auf den verstorbenen Hauptverdächtigen aus Altglietzen.

Am Sonntagvormittag versammelten sich Hunderte Menschen in Berlin, um Abschied von dem 13-jährigen Mädchen Lisa zu nehmen, das unter dem Namen Kun in ihrer Familie geliebt wurde. Die Trauerfeier stand unter dem Zeichen tiefen Mitgefühls und des Zusammenhalts, wobei sowohl enge Freunde als auch Fremde kamen, um den Angehörigen nahezustehen und ein klares Zeichen gegen die Gewaltverbrechen an Kindern zu setzen. Die Familie hatte alle Menschen eingeladen, die dem Opfer nahestanden oder Anteilnahme zeigen wollten, darunter auch die vietnamesische Gemeinschaft aus Berlin und ganz Deutschland.

Hintergründe der Gedenkzeremonie

Die Feier fand um elf Uhr statt und war von buddhistischen Ritualen durchzogen, was der Einladung mit der Anrufung "Namo Amitabha Buddha" entsprach. Der Wunsch, dass Mitgefühl und Zusammenhalt die Menschen verbinden, stand im Mittelpunkt der Veranstaltung, die als letzte Ehrung für das Mädchen diente. Lisa, die vietnamesische Wurzeln hat, wird anschließend eingeäschert und in Deutschland beigesetzt, wie die Familie verlauten ließ. Diese Entscheidung spiegelt den Respekt vor den kulturellen und religiösen Traditionen der verstorbenen Jugendlichen wider.

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Tathergang und Entdeckung in Brandenburg

Am Morgen des 3. November verließ die 13-Jährige kurz nach 7 Uhr ihre Wohnung in Marzahn, um mit dem Bus zur Schule zu fahren. Sie kam dort nie an und verschwand spurlos, was zu einer massiven Fahndung führte. Dutzende Menschen trauerten später auch in Altglietzen in Brandenburg, wo ihre Leiche entdeckt wurde. Dort fand ein Gottesdienst statt, bei dem Blumen, Kerzen und Kuscheltiere als Symbole der Trauer abgelegt wurden. Der Ort ihrer Auffindung wurde zum Schauplatz weiterer Gedenkveranstaltungen.

Ermittlungsstatus und Hauptverdächtiger

Hunderte Polizisten suchten zunächst nach der Vermissten, bis ein Hinweis fünf Tage später zum Durchbruch führte. Die Beamten entdeckten einen schwer verletzten 22-jährigen Mann, der sofort als Hauptverdächtiger des Gewaltverbrechens galt. Eine Verbindung zu anderen Mittätern oder Hinweise auf eine Bande konnten die Ermittler jedoch nicht finden. Der Mann starb später im Krankenhaus an einer selbst zugefügten Schussverletzung, was den Fokus der Untersuchung auf seine Alleintäterschaft oder sein Motiv lenkte.

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Vorstrafen und Datenauswertung

Gegen den verstorbenen Verdächtigen war bereits vor dem Vorfall wegen Kinderpornografie ermittelt worden. Auf Datenträgern sollen mehr als 900 Dateien gesammelt worden sein, was auf eine lange Geschichte strafbarer Handlungen hindeutet. Diese Erkenntnisse spielen eine zentrale Rolle bei der Rekonstruktion der Tathandlungen. Die Polizei nutzt diese Daten, um die Motive und den心理ologischen Hintergrund des Täters besser zu verstehen und die Lücken in der Tatnacht zu schließen.

Aktueller Stand der Aufklärung

Die Ermittler rekonstruieren weiterhin detailliert, wie Lisa nach Altglietzen kam und was nach ihrem Verschwinden geschah. Mehr als 200 Hinweise sind eingegangen, die noch ausgewertet werden müssen. Viele Fragen bleiben trotz der Fortschritte offen, insbesondere zur genauen Abfolge der Ereignisse und zur genauen Rolle der gefundenen Datenträger im Kontext der Tat. Die Behörden setzen die Arbeit intensiv fort, um die vollständige Wahrheit aufzuklären und den Angehörigen sowie der Öffentlichkeit Antworten zu geben.