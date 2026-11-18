Lutz van Dijk ist im Alter gestorben. Der Autor, Historiker und Aktivist kämpfte jahrzehntelang für die Anerkennung queerer NS-Opfer und gegen Rassismus. Sein unerschütterlicher Optimismus und seine Hartnäckigkeit machten die Welt zu einem besseren Ort, wie der Querverlag in einem Nachruf betont. Seine letzten Werke und sein Engagement für gesellschaftlichen Wandel bleiben sein Vermächtnis.

Lutz van Dijk war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die niemals etwas dem Zufall überließ. Sein Leben war geprägt von einem unerschütterlichen Streben nach Klarheit in allen Lebenslagen.

Er forderte von sich selbst und von anderen eindeutige Aussagen, fest umrissene Haltungen und präzise Absprachen. Dieser charakterliche Zug war der fundamentale Motor für seine beeindruckende Karriere, die ihn als politischen Aktivist, engagierten Literaten und kritischen Beobachter der Gesellschaft bekannt machte. Sein Erfolg beruhte nicht auf Zufall, sondern auf einer Kombination aus zäher Hartnäckigkeit, ansteckendem Optimismus und einer tiefen, liebevollen Geduld.

Also read 'Ein Held': Für Antonio Rüdiger schließt sich ein Kreis

Lutz van Dijk und sein gesellschaftliches Engagement

Aber vor allem trieb ihn der unerschütterliche Glaube an, dass die Welt durch beharrliches Engagement zu einem besseren, gerechteren Ort gemacht werden kann. Diese Überzeugung war der rote Faden, der sein gesamtes Schaffen durchzog und ihm die Kraft gab, selbst in aussichtslos scheinenden Situationen nicht aufzugeben. Sein Einfluss auf den Querverlag und auf die kleinen Welten vieler Leser war transformativ. Über einen Zeitraum von dreißig Jahren veröffentlichte der Verlag neun Titel mit Lutz van Dijk als Autor oder Mitgestalter.

In all diesen Werken floss sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn ein, unabhängig davon, ob es sich um Jugendbücher, politische Sachbücher, pädagogische Fachliteratur oder autobiografische Texte handelte. Lutz nutzte die Vielfalt der literarischen Gattungen strategisch, um gegen gesellschaftliche Missstände vorzugehen. Zentrale Themen seiner Arbeit waren Rassismus, Antisemitismus, die grauenhaften Verbrechen des Holocaust sowie Homofeindlichkeit. Er wies unermüdlich darauf hin, dass jeder Einzelne eine moralische Verantwortung trägt.

Advertisement

In seinen öffentlichen Auftritten, ob in Schulen vor Jugendlichen oder in Vortragsreihen für Senioren, war es ihm Meisterhaft gelungen, seine Zuhörer zu motivieren. Er schaffte es, Menschen nach jeder Veranstaltung dazu zu bewegen, nicht passiv abzureisen, sondern aktiv für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Als Autor, Historiker und Aktivist vereinte er diese Rollen auf eine Weise, die bei keinem anderen Thema so nahtlos zusammenfloss wie bei seinem Engagement für die queeren Opfer des Nationalsozialismus.

Kampf für die Anerkennung queerer NS-Opfer

Jahrelang kämpfte Lutz van Dijk hartnäckig dafür, dass der Deutsche Bundestag diese letzte große Opfergruppe des NS-Regimes offiziell anerkennt. Es war die einzige Gruppe, der die staatliche Würdigung ihrer Leidensgeschichte noch fehlte. Er verschickte unzählige Briefe an Bundestagspräsidenten und Initiierte Gespräche, doch die Reaktionen waren oft negativ oder blieben gänzlich aus. Viele andere hätten längst aufgegeben, doch Lutzs Beharrlichkeit zahlte sich 2023 aus.

Die Abgeordneten widmeten den offiziellen Holocaust-Gedenktag den queeren Opfern und gewährten ihnen die lange verweigerte Anerkennung. Diese würdevolle Gedenkstunde, bei der Lutz eigens dafür verfasste Texte vortrug, war der Höhepunkt dieses Kampfes. In seinen letzten beiden Werken richtete er den Blick auf sein eigenes Leben, von Berlin über New York, Jerusalem bis nach Amsterdam. Seine pädagogische Ausbildung spürte man in jedem Gespräch.

Leben und selbstbestimmtes Ende

Sein Idealismus zeigte sich auch darin, dass er seine Autorenhonorare an Organisationen wie Queer Amnesty und Sexual Minorities Uganda spendete. Als klar wurde, dass seine Parkinson-Erkrankung nicht mehr heilbar war, entschied er sich im November 2023 in Amsterdam, in Begleitung seines Mannes Perry, für ein selbstbestimmtes Ende seines Lebens.