Trauer um Oliver Tree: Die Musikwelt ist in Trauer

Der plötzliche Tod von Oliver Tree hat die Musikwelt in Trauer versetzt. Der Sänger starb gemeinsam mit fünf weiteren Opfern bei einem Helikopterunfall in Rio de Janeiro. Seine Mama Christine Begin Nickell hat sich mit rührenden Worten an ihren verstorbenen Sohn gewandt und ein bislang unbekanntes Foto vom jungen Oliver geteilt.

Die plötzliche Tod von Oliver Tree hat die Musik welt in Trauer versetzt. Der Sänger starb gemeinsam mit fünf weiteren Opfern bei einem Helikopterunfall in Rio de Janeiro.

Seine Mama Christine Begin Nickell hat sich mit rührenden Worten an ihren verstorbenen Sohn gewandt und ein bislang unbekanntes Foto vom jungen Oliver geteilt. Die Musikwelt ist in Trauer um den jungen Künstler, der mit seinem ikonischen Style und seinen talentvollen Songs viele Fans hatte. Seine Ex-Freundin und Musikerin Melanie Martinez hat sich ebenfalls bestürzt über den Tod von Oliver Tree geäußert und ihn als einen wahren Künstler bezeichnet.

Bebe Rexha, eine weitere Musikerin, die mit Oliver Tree zusammengearbeitet hatte, hat sich ebenfalls in einem Post auf X über den Tod von Oliver Tree geäußert und ihn als einen klugen, leidenschaftlichen und talentierten Menschen beschrieben





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