Trauer um Roger Kusch: Ex-Politiker und Sterbehilfe-Aktivist ist tot

Der ehemalige Richter, Politiker und Sterbehilfe-Aktivist Roger Kusch ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Kusch war von 2001 bis 2006 Hamburger Justizsenator unter Bürgermeister Ole von Beust. Am Sonntag wurde Kusch in einer Mitgliederversammlung des Vereins Sterbehilfe als Präsident abgewählt. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland deuten die Umstände auf Suizid hin. Der steht nach Überzeugung von Vertrauten offenbar in Zusammenhang mit den Ereignissen auf der Generalversammlung des Vereins Sterbehilfe am Sonntag. Andere Vorstandsmitglieder hatten dort heftige Vorwürfe gegen ihn erhoben. Es folgte Kuschs Demission. (Schill-Partei) hatte 2003 behauptet, Kusch und von Beust führten eine homosexuelle Beziehung, was beide bestritten. Dennoch drohte Schill damit, dies öffentlich zu machen. Als Reaktion warf von Beust Schill raus. Bei der Bürgerschaftswahl 2004 holdetie absolute Mehrheit, und Kusch blieb zunächst im Amt. 2006 flog er in seiner zweiten Amtszeit als Justizsenator dann selbst raus – unerlaubte Weitergabe vertraulicher Dokumente. Kuschs großes Thema war das Recht auf Sterbehilfe. 2008 stellte er einen selbstgebauten Injektionsautomaten zur Selbsttötung vor. Ein Jahr später gründete er den Verein Sterbehilfe. Auf der Homepage des Vereins heißt es heute: „Wir sind darüber tief erschüttert. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden.“

Der ehemalige Richter, Politiker und Sterbehilfe-Aktivist Roger Kusch ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Kusch war von 2001 bis 2006 Hamburger Justizsenator unter Bürgermeister Ole von Beust.

Am Sonntag wurde Kusch in einer Mitgliederversammlung des Vereins Sterbehilfe als Präsident abgewählt. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland deuten die Umstände auf Suizid hin. Der steht nach Überzeugung von Vertrauten offenbar in Zusammenhang mit den Ereignissen auf der Generalversammlung des Vereins Sterbehilfe am Sonntag. Andere Vorstandsmitglieder hatten dort heftige Vorwürfe gegen ihn erhoben.

Es folgte Kuschs Demission. (Schill-Partei) hatte 2003 behauptet, Kusch und von Beust führten eine homosexuelle Beziehung, was beide bestritten. Dennoch drohte Schill damit, dies öffentlich zu machen. Als Reaktion warf von Beust Schill raus.

Bei der Bürgerschaftswahl 2004 holdetie absolute Mehrheit, und Kusch blieb zunächst im Amt. 2006 flog er in seiner zweiten Amtszeit als Justizsenator dann selbst raus – unerlaubte Weitergabe vertraulicher Dokumente. Kuschs großes Thema war das Recht auf Sterbehilfe. 2008 stellte er einen selbstgebauten Injektionsautomaten zur Selbsttötung vor. Ein Jahr später gründete er den Verein Sterbehilfe. Auf der Homepage des Vereins heißt es heute: „Wir sind darüber tief erschüttert.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden.





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