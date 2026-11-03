Trauerfall bei CD Tenerife: Stürmer Jesús de Miguel verstorben

Der spanische Profifußballer Jesús de Miguel ist im Alter von 30 Jahren nach einem Foul und Herzstillstand während eines Zweitliga-Spiels verstorben. Der Verein CD Tenerife trauert um den Spieler.

Der spanische Fußballverband und der Verein CD Tenerife befinden sich in Schockstarre. Jesús de Miguel ist im Alter von 30 Jahren verstorben, nachdem es während eines Ligaspiels zu einem schweren Vorfall gekommen war. Der Verein teilte mit, dass der Stürmer nach einem Foul und dem darauffolgenden Herzstillstand nicht mehr gerettet werden konnte.

Spielsituation und medizinischer Notfall

Das dramatische Ereignis ereignete sich am Dienstag, dem 3. November 2026, gegen 8:00 Uhr im Rahmen eines Spiels der spanischen Segunda División. Zwischen den Mannschaften von CD Tenerife und Andorra FC kam es in der Nachspielzeit zu einem heftigen Zusammentreffen. Jesús de Miguel kollidierte dabei schwer mit dem Torwart der gegnerischen Mannschaft, Jesus Owono.

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Beim Zusammenprall brach de Miguel unmittelbar zusammen. Mitspieler von Andorra eilten schnell herbei, um erste Hilfe zu leisten und Betreuer auf das Feld zu rufen. Die Situation eskalierte schnell, woraufhin der Schiedsrichter Perez Hernandez das Spiel direkt abbrach, um medizinisches Personal hinzuzulassen.

Offizielle Erklärung des Vereins CD Tenerife

CD Tenerife veröffentlichte eine umfassende Erklärung über seine offiziellen Social-Media-Kanäle, um die Nachricht von seinem Tod bekannt zu geben. Der Klub betonte, dass er voller Trauer, mit tiefem Schmerz und unfähig zu glauben, dass dies wahr sein kann, den tragischen Tod von Jesús de Miguel Alameda bekannt gibt. Der Verein stellte klar, dass es keine tröstenden Worte gibt, die das von Trauer erfüllte Gefühl lindern könnten.

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In der Mitteilung wandte sich der Klub direkt an die Unterstützerbasis. Es heißt, dass sie seiner verzweifelten Familie, seinen Angehörigen und allen Fans von CD Tenerife zur Seite stehen, die heute um diesen grausamen Ausgang trauern. Die Familie von Jesús de Miguel bedankte sich für jede einzelne der erhaltenen Beileidsbekundungen.

Bitten um Privatsphäre und Respekt

Der Verein drängte die Öffentlichkeit dazu, den Angehörigen in dieser schwierigen Zeit den nötigen Raum zu geben. In den schrecklichen Momenten bittet die Familie von Jesús de Miguel von ganzem Herzen um größtmöglichen Respekt für ihre Privatsphäre. CD Tenerife postete zudem ein Foto von de Miguel, um seiner zu gedenken.

Die emotionale Last des Ereignisses liegt nicht nur bei der Familie, sondern auch bei der gesamten Fangemeinschaft. Der Verein erkennt die Tiefe des Leids an, das durch den plötzlichen Verlust eines so jungen Talentes verursacht wurde. Die Kommunikation des Klubs bleibt in diesen Stunden auf die Unterstützung der betroffenen Menschen fokussiert.

Auswirkungen auf die Spanische Zweite Liga

Der Vorfall wirft Schatten auf die gesamte Spanische Zweite Liga. Spieler, Trainer und Zuschauer sind betroffen von dem unerwarteten Todesfall. Die Reaktion der Spieler von Andorra im Stadium zeigt, dass die Menschlichkeit vor dem Wettbewerb steht. Die Liga muss sich nun mit den psychologischen und emotionalen Folgen eines solchen Trauma auseinandersetzen.

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Weitere Informationen zur weiteren Trauerfeier oder zum Gedenken an Jesús de Miguel wurden von Seiten des Vereins noch nicht öffentlich gemacht. CD Tenerife hält sich eng an die Vorgaben der Familie. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun vollständig auf das Wohl der Hinterbliebenen und die Verarbeitung des Schocks innerhalb der Fußballgemeinde.