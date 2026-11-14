Trauerfeier für Hubert Aiwanger in München

Bayern trauert um Hubert Aiwanger. Tausende Gäste feiern am 4. November in München den Tod des FDP-Politikers mit einem Staatsakt.

Am Samstag findet im Münchner Dom eine groß angelegte Trauerfeier für den am 4. November verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger statt. Tausende Trauergäste haben sich in der bayerischen Landeshauptstadt versammelt, um dem 55-jährigen Politiker die letzte Ehre zu erweisen. Die Feierlichkeiten zeugen von der hohen Wertschätzung, die Aiwanger in der bayernweiten Politik genießt.

Staatsakt und religiöser Rahmen

Der Trauergottesdienst im Münchner Dom beginnt um 10.30 Uhr und wird von Kardinal Reinhard Marx zelebriert. Der Dom ist bis auf den letzten Platz gefüllt, während sich vor der Kathedrale weitere Hunderte von Betrauernden einfinden. Der Sarg mit Aiwangers Leichnam ruht unter einer bayerischen Flagge, daneben halten Polizisten Ehrenwache. Insgesamt sind mehr als 1000 Gäste im und vor dem Dom zusammengekommen, was die Bedeutung des politischen Todesfalls unterstreicht.

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Teilnehmer und offizielle Gäste

Neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nehmen zahlreiche weitere politische Größen an der Veranstaltung teil. Zu den Gästen zählen Landtagspräsidentin Ilse Aigner, der Fraktionschef der Freien Wähler Florian Streibl, der Präsident des Bayerischen Jagdverbands Hubert Stärker sowie die Nürnberger Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Diese prominente Beteiligung zeigt den respektvollen Umgang der CSU mit dem verstorbenen Koalitionspartner und Weggefährten.

Hintergründe des plötzlichen Todes

Aiwanger verstarb überraschend in einem Berliner Hotelzimmer am 4. November. Ursprünglich wollte er am Abend das Hauptstadtbüro seiner Partei einweihen, sagte diesen Termin jedoch kurzfristig ab, da er sich nicht wohlfühlte. Als Parteifreunde später nach ihm schauen wollten, öffnete er die Tür nicht. Die eingeschaltete Polizei fand den Politiker anschließend tot in seinem Hotelbett vor.

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Weitere Begleitung und Überführung

Die Trauerzüge werden durch musikalische Begleitung und traditionelle Elemente geprägt. Jagdhornbläser und Gebirgsschützen sind angereist, um den Verstorbenen zu Ehren zu begleiten. Busse wurden organisiert, um den zahlreichen Trauergästen die Anreise nach München zu ermöglichen. Im gesamten Freistaat Bayern ist für den Tag der Trauerfeier offizielle Trauerbeflaggung angeordnet.

Letzte Ruhe in Rottenburg

Nach der Zeremonie im Münchner Dom wird Aiwangers Leichnam in seinen Heimatort Rottenburg in Niederbayern überführt. Laut seiner Lebensgefährtin, der Landrätin Tanja Schweiger, soll er dort seine letzte Ruhe finden. Die Überführung markiert den Abschluss der öffentlichen Trauerfeierlichkeiten und den Übergang in den privaten Abschied der Familie und engsten Freunde.