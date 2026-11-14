Die Trauerfeier für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger findet in München statt. Die Szene zeigt seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger und die Reaktionen auf den Verlust. Hier sind die Details.

Am Montag trafen sich tausende Trauernde auf der Domplatte vor dem Münchner Liebfrauendom, um Hubert Aiwanger, den Chefpolitiker der Freie-Wähler-Partei und bisherigen bayerischen Wirtschaftsminister, zu seinem letzten Geleit zu begleiten. Nach einem Pontifikalrequiem verabschiedeten sich die Anwesenden stumm, als der schneeweiße Leichenwagen mit dem Sarg des Verstorbenen die Straße entlangfuhr und dabei Böllerschüsse abgegeben wurden. Dieser Moment markiert einen tiefen Einschnitt in der bayerischen Landespolitik, da Aiwanger das erste Regierungsmitglied in Bayern seit dem Tod von Franz Josef Strauß im Jahr 1988 ist, das während seiner Amtszeit verstorben ist.

Symbolische Präsenz und Protokoll

Auf den Stufen des Doms standen Markus Söder und Ilse Aigner von der CSU mit vor Trauer erstarrten Blicken, während Tanja Schweiger, die Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger, an der Seite des älteren ihrer beiden gemeinsamen Söhne vor dem Dom stand. Obwohl die Zeremonie weniger pompös ausfiel als die Trauerfeier für Franz Josef Strauß, die damals von zehntausend Menschen begleitet wurde und bei der der Sarg von einer sechsspannigen Lafette durch München gezogen wurde, erhielt Aiwanger alle Ehren des modernen bayerischen Protokolls. Ein verbindendes Symbol zwischen der CSU-Legende und dem Freie-Wähler-Chef ist dabei, dass die Särgen beider Politiker in eine bayerische weiß-blaue Rautenflagge gehüllt wurden.

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Ehrungen durch Marx und politische Würdigung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würdigte den Verstorbenen in seiner Rede und betonte die tiefe Ehrfurcht, die von vielen Seiten ausgeht, obwohl Aiwanger zu Lebzeiten wegen seiner manchmal derben Sprache und seines unverkennbaren niederbayerischen Dialekts immer wieder belächelt wurde. Auch der Freie-Wähler-Vorsitzende Marco Buschmann würdigte Aiwanger und segnete seinen Sarg mit vielen Weihrauchschwaden, bevor er das Lebenswerk des Verstorbenen in den Blick nahm. Buschmann beschrieb Aiwanger als kämpferisch und mit einem großen Herzen, wobei ihm der Gedanke an Frank Sinatra und dessen Welthit "I did it my way" kam, um die einzigartige Art und Weise zu charakterisieren, wie Aiwanger seinen politischen Weg gegangen ist.

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Reaktionen und persönliche Momente

Buschmann erzählte auch von einem persönlichen Moment, als ihn das Gerücht vom Tod Aiwangers erreichte und er ihm daraufhin eine SMS schickte, die jedoch nie zugestellt wurde, da Aiwanger bereits verstorben war. Der Freie-Wähler-Vorsitzende betonte, dass Aiwanger kein einfacher Partner gewesen sei, aber dennoch immer fair gewesen sei, und dass sein Erbe neben der Volksnähe und Bürgernähe auch die Fortsetzung der gemeinsamen politischen Arbeit sei. Vor dem Dom waren 18 opulente Kränze aufgebaut, darunter von Jagdfreunden, von der bayerischen Wirtschaft, für die Aiwanger zuständig war, und je ein Kranz von den bayerischen Freie-Wähler-Ministern Thorsten Glauber, Anna Stolz und Fabian Mehring.

Nachfolgeregelung und Zukunft

Nach dem Ende der Trauerfeiern will die Partei die Nachfolge des seit vielen Jahren prägenden Niederbayerns klären, wobei Thorsten Glauber, Anna Stolz, Fabian Mehring und der Landtagsfraktionschef Florian Streibl dabei genau wie andere Funktionäre ein entscheidendes Wort mitreden werden. In Bayern wird mit Spannung erwartet, ob die Nachfolge ohne Hauen und Stechen gelingt, da Aiwanger eine zentrale Rolle in der Landespolitik gespielt hat und sein Tod eine Lücke hinterlässt, die gefüllt werden muss. Die Trauernden finden auf Aiwangers Trauerkarte eine Ermutigung, die Nachfolge mit Tatkraft anzugehen, wobei steht: Weinet nicht, dass ich eine Lücke hinterlasse, sondern füllt sie mit euren Taten, eurer Liebe und eurem Leben, ganz in meinem Sinne.