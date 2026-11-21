Die Beisetzung des verstorbenen FW-Chefs Hubert Aiwanger findet in Niederbayern statt. Flurnamen, Behörden und Freunde nehmen Abschied von dem Politiker.

Die Trauerfeierlichkeiten für den am 4. November verstorbenen Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger haben in seiner niederbayerischen Heimat begonnen. Mehrere hundert Menschen versammelten sich zu einem Trauergottesdienst, bei dem auch der bayerische Freie-Wähler-Landtagsfraktionschef Florian Streibl sowie Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber unter den Trauernden waren. Bereits zwei Stunden vor der eigentlichen Beerdigung hatten sich die ersten Gäste eingefunden, darunter Fahnenträger örtlicher Vereine, die ihre Aufwartung machten. Die Polizei rechnete mit einer Teilnehmerzahl von rund 1000 Personen, die zu dieser Feierlichkeit kamen, da ausdrücklich alle Menschen eingeladen waren, die sich dem verstorbenen Politiker verbunden fühlten.

Trauergottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess

Der Trauergottesdienst fand in der kleinen Pfarrkirche Mariä Lichtmess in Inkofen statt, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut. Um die große Zahl der Trauergäste zu bewältigen, wurde die Zeremonie auf einer Leinwand ins Freie übertragen, damit alle Anwesenden den Gottesdienst verfolgen konnten. Die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof ist im engsten Familienkreis vorgesehen, ehe anschließend alle anderen Gäste am Grab Abschied nehmen dürfen. Die Polizei und Feuerwehr waren bereits ab dem Morgen im Einsatz, um den Verkehr zu regeln und die Sicherheit der attendees zu gewährleisten. Vom Polizeipräsidium Niederbayern wurde vor Beeinträchtigungen und Sperren rund um Inkofen gewarnt, da mit einem hohen Aufkommen an Fahrzeugen und Fußgängern zu rechnen war.

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Politische Reaktionen und Würdigung

Die Anwesenheit hochrangiger politischer Akteure unterstrich die Bedeutung, die Hubert Aiwanger in der bayerischen Politik zukam. Florian Streibl repräsentierte die Freie Wähler im Landtag und würdigte damit das Wirken des verstorbenen Parteichefs auf parlamentarischer Ebene. Thorsten Glauber, als Bayerns Umweltminister ein weiteres prominentes Mitglied der Freien Wähler, bestätigte durch seine Teilnahme die enge Verbundenheit innerhalb der Partei. Der verstorbene Politiker war am 4. November im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben, was die plötzliche Tragödie für die politische Landschaft betonte. Die Trauerfeier diente nicht nur dem persönlichen Abschied, sondern auch der kollektiven Verarbeitung des Verlusts einer führenden Figur in der deutschen Politik.

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Logistische Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen

Die Organisation der Beerdigung erforderte umfangreiche logistische Maßnahmen, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Polizei und Feuerwehr arbeiteten eng zusammen, um den Verkehr in der Region um Inkofen zu lenken und Staus zu vermeiden. Sperren wurden um den gesamten Bereich verhängt, um den Zugang zum Friedhof und zur Kirche zu kontrollieren. Die Entscheidung, die Zeremonie auf einer Leinwand zu übertragen, zeigte die Sensibilität der Verantwortlichen für die Bedürfnisse der großen Anzahl von Teilnehmern. Diese Maßnahme ermöglichte es allen Gästen, die Zeremonie aus der Distanz zu verfolgen, ohne die intimate Atmosphäre der privaten Urnenbeisetzung im Familienkreis zu stören.

Symbolik des Abschieds in der Heimat

Inkofen als der Heimatort von Hubert Aiwanger wurde zum Symbol des Abschieds und der Erinnerung. Die Anwesenheit von Fahnenträgern örtlicher Vereine verlieh der Zeremonie eine lokale Dimension, die über die politische Ebene hinausging. Sie zeigte, dass Aiwanger nicht nur als Politiker, sondern auch als Gemeinschaftsfigur wahrgenommen wurde. Die Einladung an alle, die sich dem Verstorbenen verbunden fühlten, unterstrich die breite Resonanz, die sein Wirken hervorgerufen hatte. Die Kombination aus privater Familienebene und öffentlicher Trauerfeier spiegelte die vielschichtige Rolle von Hubert Aiwanger wider, der sowohl im politischen Alltag als auch in der lokalen Gemeinschaft eine prägende Figur war.