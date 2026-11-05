Trauerfeier für Jesús de Miguel: Spanien trauert um verstorbenen Fußballprofi

Die spanische Fußballgemeinschaft trauert um Jesús de Miguel. Die Beisetzung in Navahermosa war von großer Solidarität geprägt, während der Verein und die Spielergewerkschaft weitere Traueraktionen planen.

Am Donnerstag wurde der dreißigjährige spanische Fußballprofi Jesús de Miguel in seiner Heimatgemeinde Navahermosa beigesetzt. Der Torwart des Zweitligisten CD Teneriffa starb am vergangenen Mittwoch nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand, nachdem er bei einem Zusammenstoß mit dem andorranischen Keeper Jesús Owono schwer verletzt worden war. Die feierliche Zeremonie fand am Donnerstagnachmittag in dem kleinen Dorf statt, das rund zweitausend Einwohner zählt und nahe Madrid liegt.

Hohe Würdenträger ehren den verstorbenen Spieler

Zu den Trauergästen gehörten prominente Persönlichkeiten aus der Welt des Fußballs. Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez und Nationaltrainer Luis de la Fuente reisten eigens an, um Abschied zu nehmen. Insgesamt versammelten sich bis zu vierhundert Menschen auf dem Friedhof, darunter auch die Mannschaftskollegen von CD Teneriffa, die den Sarg ihres Teamkameraden trugen. Ein schwarz-weißes Banner mit dem Bild des Verstorbenen hing im Dorf und zitierte den Satz: Es gibt kein Ende für diejenigen, die Spuren hinterlassen.

Also read Jesús Owono trauert um Jesús de Miguel

Fußballverband fordert Einheit und Solidarität

Rafael Louzán, der Präsident des spanischen Fußballverbands RFEF, betonte die Notwendigkeit kollektiver Unterstützung. Er erklärte, dass der Tag gekommen sei, an dem man an der Seite der Familie von Jesús stehen müsse. Laut Louzán muss der Fußball heute geeint sein, um den Schock über den plötzlichen Verlust zu verarbeiten. Seine Worte spiegeln die tiefe Betroffenheit wider, die durch den tragischen Unfall ausgelöst wurde und die gesamte Branche berührt hat.

Familie bittet um Respekt vor der Privatsphäre

Die Familie des Verstorbenen dankte allen Anwesenden für die zahlreichen Worte der Zuneigung, Unterstützung und des Respekts. Über seinen Vertreter Manuel Hernández ließ sie eine Erklärung verbreiten, in der sie darum bat, die Privatsphäre der Hinterbliebenen zu wahren. Es wurde um Geduld gebeten, da es notwendig sei, diese Trauer in der Ruhe zu durchleben, die eine solche Situation erfordert. Die Angehörigen wünschen sich einen friedvollen Abschied ohne äußeren Druck.

Advertisement

Verein und Gewerkschaft initiieren Trauerperioden

CD Teneriffa hatte bereits am Mittwoch eine sechstägige Vereinstrauer ausgerufen. Alle Aktivitäten der Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften wurden bis zum Ende der Woche eingestellt. Parallel dazu plädierte die spanische Spielergewerkschaft AFE für eine Absage des kommenden Spieltags. David Aganzo, der Präsident der AFE, argumentierte, dass ein Trauertag die größte Zuneigung sei, die man dem Verstorbenen entgegenbringen könne. Es gebe mehr als genug Zeit, um wieder spielen zu können.

Öffentliche Gedenkfeier auf den Kanarischen Inseln

Der nächste Schritt der Trauer findet am Samstag um siebzehn Uhr statt. CD Teneriffa wird im Heliodoro-Rodríguez-López-Stadion in Santa Cruz eine große öffentliche Trauerfeier abhalten. Fans sind eingeladen, diesem Gedenken beizuwohnen. Diese Veranstaltung dient dazu, dem Leben von Jesús de Miguel öffentlich Rechnung zu tragen und die Gemeinschaft der Fans einzubinden, bevor der reguläre Spielbetrieb fortgesetzt wird.