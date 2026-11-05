Trauerfeier für Pablo de Miguel: Spanischer Fußball trauert um verstorbenen Spieler

Die Beisetzung des 30-jährigen Pablo de Miguel findet in Navahermosa statt. Nach dem tödlichen Zusammenstoß mit dem FC Andorra Torwart fordert der Verband bessere Notfallversorgung.

Die spanische Fußballgemeinschaft trauert um Pablo de Miguel, der am Montagabend im Alter von 30 Jahren verstarb. Die Trauerfeier für den ehemaligen Profispieler fand an seinem Heimatort Navahermosa in der Provinz Toledo südwestlich von Madrid statt. De Miguel war zuvor bei einem Zweitligaspiel seines Klubs CD Teneriffa gegen den FC Andorra schwer verletzt worden. Sein Tod hat den gesamten Sportbereich erschüttert und führte zu einer breiten Welle der Anteilnahme über die Landesgrenzen hinweg.

Tod durch Zusammenstoß mit Torwart

Der Vorfall, der am Montagabend während der Begegnung zwischen CD Teneriffa und dem FC Andorra geschah, endete tödlich. De Miguel war hart mit dem gegnerischen Torwart zusammengestoßen, woraufhin er ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er später seinem Verlagen erlag. Ein vorläufiger Autopsiebericht, wie von der Zeitung Canarias7 berichtet, nennt eine unfallbedingte Brustverletzung als offizielle Todesursache. Diese präzise medizinische Feststellung bestätigt den schweren Charakter des Unfalls auf dem Spielfeld, der zu dem tragischen Ausgang führte.

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Verbände fordern verbesserte Notfallversorgung

Der spanische Verbandschef Rafael Louzán sprach der Familie de Miguels sein tiefes Mitgefühl aus und betonte den unersetzlichen Verlust, der durch den Tod des Sportlers entstanden ist. Louzán äußerte während der Trauerfeier in Navahermosa die klare Auffassung, dass diese Tragödie als Ansporn dienen müsse, die Notfallversorgung in den Stadien weiter zu verbessern. Er charakterisierte den aktuellen Moment als einen sehr schweren Tag für den Sport und forderte, dass der Fußball heute vereint sein müsse, um der Gemeinschaft gerecht zu werden und die notwendigen Veränderungen voranzutreiben.

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Höchste Ehre von Nationaltrainer und Präsidenten

Auch Spaniens Nationaltrainer Luís de la Fuente nahm persönlich an der Trauerfeier teil und übermittelte den Angehörigen seinen Respekt. De la Fuente erklärte vor Journalisten, dass Ausdruck von Schmerz und Mitgefühl der beste Weg sei, zu demonstrieren, dass der Fußball zusammenhält. Er wandte sich mit einer festen Umarmung an alle Familieangehörigen des Verstorbenen. Zusätzlich erwiesen Präsidenten großer Klubs, angeführt von Florentino Pérez von Real Madrid, Pablo de Miguel die letzte Ehre, was die breite Solidarität innerhalb der Sportwelt unterstrich.

Enger Familienkreis bei der Beisetzung

Nach den öffentlichen Anteilnahmen und der großen Trauerfeier wurde die Beisetzung selbst im engsten Familienkreis abgehalten. Diese private Zeremonie ermöglichte es den nächsten Angehörigen, Pablo de Miguel in Ruhe und abseits der medialen Aufmerksamkeit in seiner Heimatregion zu verabschieden. Die Kombination aus öffentlichen Gedenkveranstaltungen mit hohen Persönlichkeiten des Sports und der privaten Bestattung spiegelt die besondere Bedeutung wider, die de Miguel sowohl für seine Mannschaft als auch für seine lokale Gemeinschaft hatte.