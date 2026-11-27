Familie, Freunde und Prominente nehmen am 1. November verstorbenen Filmproduzentin Regina Ziegler Abschied. Tanja Ziegler setzt das Lebenswerk fort.

Die deutsche Filmbranche trauert um eine ihrer wichtigsten Säulen. Die Produzentin Regina Ziegler, die als eine der prägendsten Figuren des deutschen Kinos gilt, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Ihr Lebenswerk wird nun von ihrer Tochter Tanja Ziegler, ebenfalls Filmproduzentin, fortgeführt. Der offizielle Abschied fand in der evangelischen Kreuzkirche in Berlin-Schmargendorf statt, wo sich Familie, Freunde und zahlreiche prominente Weggefährten versammelten, um der Verstorbenen zu gedenken. Regina Ziegler war am 1. November im Kreis ihrer Familie in einem Berliner Krankenhaus gestorben.

Letzte Ehre in der Kreuzkirche

In der evangelischen Kreuzkirche in Berlin-Schmargendorf wurde Regina Ziegler von mehr als 500 Bekannten und Weggefährten verabschiedet. Dieser Ort war bereits im Juli 2015 Schauplatz der Trauerfeier für ihre Lebensgefährtin, den Regisseur Wolf Gremm. Die beiden waren 44 Jahre lang ein Paar, bis der Tod sie trennte, weshalb die Wahl des Ortes eine besondere emotionale Bedeutung für die anwesenden Angehörigen hatte. Die Kirche war der richtige Rahmen für eine Frau, die den deutschen Film über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgestaltet hat.

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Worte von Familie und Weggefährten

Zu den Rednern der Trauerfeier gehörten neben der Tochter Tanja Ziegler auch die Ex-rbb-Intendantin Dagmar Reim, der ehemalige Filmkurator des New Yorker MoMA Laurence Kardish sowie der Thriller-Autor Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek, dessen Bücher Regina Ziegler verfilmt hatte, schilderte in seiner Rede, wie sich die Produzentin auf ihre letzte Reise macht. Er verabschiedete sie mit ihrem Lebensmotto: Geht nicht, gibts nicht. Er skizzierte humorvoll, dass sie sich vermutlich mit Wolf im himmlischen Wolken-Garten befindet und sich dort einen Wunsch erfüllt haben könnte, nämlich mehr Speicherplatz in der himmlischen Cloud. Für ihn war sie eine inspirierende Kraft, die Geschichten zum Leben erweckte.

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Hommage von Schauspielerinnen

Die Schauspielerin Martina Gedeck gedachte ihrer langjährigen Wegbegleiterin in bewegenden Worten. Für Regina Zieglers letzten Kinofilm Heimsuchung stand sie in der Hauptrolle vor der Kamera. Martina Gedeck erklärte, Regina Ziegler sei der Grund, warum sie Schauspielerin werden wollte. Als sie im Alter von 14 Jahren den Film Sommergäste sah, habe sie sich für diesen Beruf entschieden. Regina Ziegler habe sie von Beginn an unter ihre Fittiche genommen und beim Dreh zu Heimsuchung sei sie so präsent und lebendig gewesen, was ein ungeheures Vergnügen war. Die Schauspielerin Christine Neubauer kam mit ihrem Mann José Campos zur Trauerfeier. Sie trug extra ein Outfit in Rot, der Lieblingsfarbe von Regina Ziegler, um ihr die letzte Ehre zu geben und ihre Verbundenheit zu zeigen.

Reichhaltiges filmisches Erbe

Regina Ziegler hat während ihrer Karriere mehr als 500 Filme und Fernsehproduktionen produziert. Dazu gehören bekannte Werke wie Weissensee. Sie gründete 1973 ihre eigene Produktionsfirma und behauptete sich erfolgreich in einer als männerdominiert geltenden Branche. Bis zuletzt sprühte sie vor Ideen und blieb produktiv. Noch im Oktober besuchte sie die Premiere ihrer letzten Produktion Heimsuchung. Ihr großer Wunsch war es, bis zum 100. Geburtstag noch sehr viel produzieren zu können. Mit ihrem Tod endet eine Ära, doch ihre Filme werden weiter erzählt und gesehen. Die musikalische Begleitung der Feier stammte von Sängerin Katharine Mehrling und Schauspieler Pasquale Aleardi. Mehrling sang Non, je ne regrette rien und Für mich soll's rote Rosen regnen, während Aleardi den Song Merci Chérie zum Besten gab. Der Abschied war feierlich und würdevoll, ein angemessener Rahmen für eine Frau, die so viele Geschichten auf die Leinwand brachte. Ihre eigene Geschichte ist zu Ende, ihr kulturelles Vermächtnis bleibt bestehen.