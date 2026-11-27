Zahlreiche Prominente würdigten am Freitag die verstorbene Filmproduzentin Regina Ziegler. Von Spargel bis Kaiserschmarrn erinnerten sie sich an ihre Großzügigkeit und ihren unermüdlichen Einsatz für den Film.

Am Freitagmittag fand in der Schmargendorfer Kreuzkirche eine feierliche Trauerzeremonie für die renommierte Filmproduzentin Regina Ziegler statt. Die 82-jährige war am 1. November im Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin gestorben und wurde nun von Freunden, Familie und der Filmindustrie verabschiedet. Im Mittelpunkt des Gedenkens standen nicht nur ihre über 500 Produktionen, sondern auch ihre persönliche warmth und ihre kulinarischen Spezialitäten, die sie den Besuchern der Trauerfeier in Erinnerung rief.

Erinnerungen an Spargel und Kaiserschmarrn

Larry Kardish, ein enger Freund und Produzent des Museum of Modern Art in New York, sprach am Freitag von der großen Nicht nur die großzügige Bewirtung mit dem für Amerikaner eher fremden weißen Spargel ist ihm in Erinnerung geblieben, sondern auch der Kaiserschmarrn in der Küche der großen Filmschaffenden, die eine Freundin wurde. Er rief ihr nach: Möge dort, wo du jetzt bist, immer Spargelzeit sein. Diese Worte unterstrichen die persönliche Verbundenheit, die über reine Geschäftsbeziehungen hinausging. Kardish erinnerte sich auch an die Zeit vor zwanzig Jahren, als er Ziegler die Rückkehr nach Montauk schmackhaft machen wollte, eine Produktion, die auf der Kombination von Max Frisch und Nina Hoss basierte. Ziegler antwortete damals mit den Worten: Das hat Schmackes.

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Entscheidungskraft und menschliche Großzügigkeit

Der Filmemacher lobte Ziegler vor allem wegen ihres Bauchgefühls und ihrer Fähigkeit, schnell Entscheidungen zu treffen. Er wusste: Man durfte ihr nicht zweimal kommen mit derselben Sache. Diese Entschlossenheit prägte ihre Karriere in der Filmwelt. Ziegler schwärmte davon, wie sie am Set immer auf uns schaute und sagte, dass es ganz großartig wird. Sie hatte die Fähigkeit, in Menschen nicht nur zu sehen, wie sie sind, sondern auch, wie sie sein könnten. Das schönste Geschenk für ihn seien Einladungen zu ihr nach Hause gewesen, an den Familientisch, an dem sie ihre Königsberger Klopse serviert hat. Judy Winter, die Ziegler vor ihrem Tod mit der großen Berlinerin essen und erschüttert über ihren Tod war, lobte sie als wunderbare, professionelle Produzentin.

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Projekte und gesellschaftliche Wirkung

Ziegler selbst hätte sich gewünscht, 100 Jahre alt zu werden und bei der Arbeit am Set zu sterben. Immer wieder ist die Rede von den vielen Plänen und Projekten, die sie bewegten, bevor sie im Kreise ihrer Lieben verstarb. Sie erwähnte lieber, was die einzigartige Pionierin im Filmgeschäft, die großherzige Freundin, die knallbunte Farbe in unseren Herzen wirklich interessiert hätte: dass nämlich Heimsuchung bereits 500.000 Besucher zählen konnte. Judy Winter singt Je ne regrette rien und Für mich soll's rote Rosen regnen. Auch Angela Merkel hat Tochter Tanja Ziegler kondoliert und hört, wie jetzt noch Merci Chérie intoniert wird in der Kirche, in der 2015 auch Zieglers geliebter Mann Wolf Gremm betrauert wurde. Die Verstorbenen hatte enge Bande über viele Produktionen, zwischen Peter Stein und Udo Jürgens.

Familie und persönlicher Abschied

Enkelin Emma verabschiedet sich von der größten Rolle, die für sie die Verstorbene gespielt hat: die der Oma, auf die sie bedingungslos zählen konnte. Sie gab ihr das Gefühl, alles schaffen zu können. Eigentlich wollte sie doch in New York sein in dieser Woche, eigentlich wollte sie 100 Jahre alt werden und bei der Arbeit am Set sterben. Judy Winter lobt die wunderbare, professionelle Produzentin, die Gabe, sich wirklich mit den Freunden zu freuen. Ihre neidfreie Großzügigkeit beeindruckte viele, die sie kannten. Die Trauerfeier war ein Spiegelbild ihres Lebens: voller Musik, Essen und tiefster persönlicher Verbundenheit. Die Kirche in Schmargendorf war gefüllt mit Menschen, die die Königsberger Klopse und den Spargel nicht vergessen wollen, sondern die Frau, die dahinterstand.