Im Trauerfall suchen sich viele Hilfe. Professionelle Beratung gibt es auch schon digital – ohne Begegnung außerhalb der virtuellen Welt. Und Künstliche Intelligenz bietet noch mehr Möglichkeiten, den Tod scheinbar zu bezwingen. Aber hilft das auch?

Iris Zinkand sitzt am PC, wenn sie Trauernden beisteht. Die studierte Psychologin in Bamberg ist eine von bundesweit sechs Hauptamtlichen der Malteser, die Menschen im Trauerfall digital Hilfe bietet.

Möglich macht das ein eigenes Trauer-Portal, mit dem die Malteser vor fünf Jahren online gegangen sind.

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"Es hilft schon, dass die Menschen ein Gegenüber haben, mit dem sie sich austauschen können", sagt Iris Zinkand. Menschen fühlten sich gesehen, auch wenn ein Gespräch digital stattfinde. Auf der Plattform der Malteser muss man sich dafür registrieren, die meisten tun das anonym, was die Malteser auch deshalb ermöglichen, um die Hemmschwelle für die Kontaktaufnahme zu senken.

"Scham- und schuldbesetzte Themen können dann schneller erzählt werden", so Zinkand. Ihr bundesweites Team mit rund 70 Ehrenamtlichen bekämen im Monat rund 110 Erstanfragen von Menschen, die sich neu an die Malteser wenden – eine seit Jahren konstant hohe Nachfrage, über die sich Karsten Weber nicht wundert. Der Philosoph forscht an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg zur Frage, wie die fortschreitende Digitalisierung unser Miteinander verändert.

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"Technikfolgenabschätzung" heißt dieses Forschungsgebiet, zu dem auch die digitale Trauerberatung der Malteser passt. "Heutzutage kann jede und jeder einen Chatbot dazu benutzen, um sich zu unterhalten, gegebenenfalls auch über den Tod oder über das Sterben und vielleicht auch über Verstorbene", sagt Weber. "Von daher ist es sicherlich vernünftig, darauf auf angemessene Art und Weise zu reagieren beziehungsweise Alternativen anzubieten.

"Künstliche Intelligenz bietet derweil noch ganz andere Möglichkeiten, Tod und Trauer gewissermaßen ein Schnippchen zu schlagen: In Südkorea hat ein Tech-Unternehmen schon vor ein paar Jahren für Aufsehen gesorgt, indem es einer Frau ermöglicht hat, mit 3D-Brille ihrer "Es sieht so aus, als ob der Mensch nicht weg wäre, also nicht gestorben ist", sagt Weber, gibt aber zu bedenken: "Das ist eine Form der Illusion, die vermutlich irgendwann auch irritierend wirkt. Ein verstorbenes Kind beispielsweise altert eben nicht als Simulation und man belügt sich in gewisser Weise darüber, was passiert ist und wie man damit umgeht.

" Weber sieht da durchaus negative psychologische Folgen, auch wenn es bislang noch keine Erhebungen dazu gibt, in welcher Größenordnung sich Menschen auf Angebote gibt es jedenfalls heute schon einige: Start-ups bieten zum Beispiel auch an, die Chats von Verstorbenen auszulesen, um auf dieser Grundlage weiterhin – scheinbar – mit dem Verstorbenen schreiben zu können. "Für Technologieunternehmen, die entsprechende Plattformen aufbauen und anbieten, ist es potenziell natürlich ein wunderbares Geschäft", sagt Weber, frei nach dem Motto: "Mein Avatar, den ich erstellt habe, damit er über meinen Tod hinweg für meine Angehörigen da ist.

" Zumindest so lange, wie dafür gezahlt wird. Gewinne mit dem künstlichen Weiterleben, damit Angehörige vielleicht weniger Trauern: Für Anke Weber vom Hospizverein Bamberg ist das ein Horrorszenario. Gerade, wenn ein Mensch verstorben ist, hält dieVis-à-vis für hilfreich: "Denn unser Leben – und dazu gehört auch die Trauer – findet ja in der Wirklichkeit statt", sagt Wagner.

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"Und im Umgang damit wirklich Nähe spüren zu können, das ist ein sehr wichtiger Teil in der Trauerbegleitung. " Das will auch Iris Zinkand von der digitalen Trauerhilfe der Malteser niemandem absprechen. "Aber wir haben zum Beispiel ganz viele Menschen, die schreiben nachts, die schreiben an Wochenenden, an Feiertagen", sagt sie. "Da würden vielleicht Angebote vor Ort gar nicht greifen, die wären gar nicht erreichbar.

" Die Malteser sind es dafür rund um die Uhr und versprechen binnen 48 Stunden jedem eine Antwort, verfasst von echten Menschen – nur eben digital statt analog.