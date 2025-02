Trauernde Familie setzt Zeichen gegen den Hass

Nach dem islamistischen Messerangriff in Villach, der das Leben von 14-jährigen Alex forderte, zeigt sich die Gemeinschaft in Trauer und Entschlossenheit. Charlotte, eine Freundin des Opfers, berichtet von ihrer Freundschaft mit Alex und dem Schock, den sie durch den Angriff empfindet. Die Bevölkerung Villachs steht füreinander ein und findet Trost in der Solidarität. Die Behörden bewerten die Tat als islamistischen Anschlag im Zusammenhang mit dem Terrornetzwerk IS.

Charlotte (14) besuchte am Sonntagmorgen den Ort des schrecklichen Messerangriff s im österreichischen Villach . Ein islamistischer Attentäter hat dort Alex (14) getötet und mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. „Er war ein sehr guter Freund von mir, er war auch mein Ex-Freund“, sagt Charlotte zu RTL über das junge Opfer. „Aber es ist mit ihm immer gegangen, man hat mit ihm immer reden können. Und so ist es eine Freundschaft geblieben.

“ Als die Schülerin am Samstag die schreckliche Nachricht von Alex Tod erreichte, war plötzlich alles anders. „Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen“, erzählt sie mit schwerer Stimme. „Er war ein liebevoller Mensch, man hat mit ihm über alles reden können, alles machen können. Er war eine super Person.“ Charlotte hat Alex durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. „Wir haben dann angefangen, uns zu schreiben und uns getroffen, waren zum Beispiel zusammen eislaufen. Sogar kurz vor der Tat hatten die beiden noch Kontakt. „Wir haben gestern vor dem Vorfall noch geschrieben, dass wir uns vielleicht heute treffen sollten.“ Menschen in Villach stehen füreinander ein Die Situation sei „surreal”, sagt die 14-Jährige. Bis sie realisierte, wer das Opfer ist, habe es einige Zeit gedauert. „Nach der Nachricht bin ich natürlich auch hierhergekommen und habe eine Kerze angezündet. Da merkst du dann, dass es kein Traum ist und dass es wirklich passiert ist.” Villach steht nach dem brutalen Angriff unter Schock, gleichzeitig geben sich die Menschen Halt. „Wir halten zueinander, wir stehen füreinander ein“, berichtet die Schülerin. „Es ist total schön, dass jeder mit jedem reden kann.“ Die Tat steht nach Ansicht der Ermittler im Zusammenhang mit dem Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS). „Es handelt sich hier um einen islamistischen Anschlag mit IS-Bezug”, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Sonntag. Der Täter habe sich offenbar in kurzer Zeit im Internet radikalisiert. Der 23-jährige Syrer hatte am Samstagnachmittag laut Polizei wahllos auf Passanten im Zentrum Villachs im südlichen Bundesland Kärnten eingestochen. Fünf weitere Personen wurden verletzt, drei der Opfer werden intensivmedizinisch behandelt. Nach Polizeiangaben war die Tatwaffe ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge. Ein Essenslieferanten stoppte den Messerangreifer, indem er ihn mit seinem Fahrzeug anfuhr. Kurz darauf nahm die Polizei den Angreifer fest





