Trauernde Mutter spricht über den Verlust ihrer Töchter und ihres ehemaligen Partners bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik

Die Deutsche Jessica Klepser (51) spricht in einem Interview mit 'Exclusiv Weekend' (RTL) über den Verlust ihrer gemeinsamen Töchter Madita (†12) und Annik (†10) sowie ihres ehemaligen Partners, des deutschen Schauspielers Christian Oliver (†51), bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik. Sie erinnert sich an die kleinen, vertrauten Momente, die ihr am meisten fehlen, und betont die Bedeutung, offen über Trauer zu sprechen.

Am 4. Januar 2024 erlitten die Deutsche Jessica Klepser (51) und der deutsche Schauspieler Christian Oliver (†51) einen schrecklichen Verlust , als ihre gemeinsamen Töchter Madita (†12) und Annik (†10) bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben kamen.

Die Familie hatte die Ferien in der Karibik verbracht, doch der Rückflug endete tragisch, als die Propellermaschine ins Meer stürzte. Knapp zweieinhalb Jahre später spricht Jessica Klepser in einem Interview mit 'Exclusiv Weekend' (RTL) über den Verlust ihrer geliebten Töchter und ihren ehemaligen Partner. Sie erinnert sich an die kleinen, vertrauten Momente, die ihr am meisten fehlen, und betont die Bedeutung, offen über Trauer zu sprechen.

Ende Mai postete sie ein Foto ihrer älteren Tochter Madita und schrieb: 'Happy Birthday, meine Liebe. Der dritte Geburtstag ohne dich hier … Wie kann das sein? Heute wärst du 15 Jahre alt geworden. Ich frage mich oft, wie sehr du dich inzwischen verändert hättest.

' Zum zweiten Todestag ihrer Töchter reiste Klepser nach Bequia, dem Ort, an dem sie ihre letzten Tage verbracht hatten. Besonders bewegend war für sie die Begegnung mit den Fischern, die damals ins Meer sprangen und ihre Familie aus dem Flugzeugwrack bargen. Einer der Männer erzählte ihr, dass Madita und Annik sich noch im Arm gehalten hätten, was für eine Mutter kaum auszuhalten, aber zugleich ein tröstlicher Gedanke ist





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