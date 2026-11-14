Trauerstaatsakt für Hubert Aiwanger: Bayerische Politik in Schockstarre

Bayern trauert um den verstorbenen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Am 14. November 2026 findet in München ein Trauerstaatsakt mit Live-Übertragung des BR statt.

Bayern befindet sich in tiefer Bestürzung über den plötzlichen Tod von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Am Samstag, den 14. November 2026, gedenkt das Land des politischen Führers der Freien Wähler mit einem Trauerstaatsakt in München. Der Bayerische Rundfunk wird diese historische Zeremonie live übertragen, nachdem er seine sonstigen Sendungen angepasst hat.

Plötzlicher Tod des bayerischen Politikers

Hubert Aiwanger verstarb am 4. November 2026 im Alter von 55 Jahren. Der Tod ereignete sich völlig unerwartet in einem Berliner Hotel, kurz nachdem sich der Diplomingenieur krankgemeldet hatte. Er befand sich in der deutschen Hauptstadt, um für die Eröffnung eines neuen Büros der Freien Wähler auf bundesweiter Ebene Grußworte zu halten. Dieses Vorhaben war sein letztes öffentliches politisches Engagement, bevor sein Leben abrupt endete. Sein Tod hat die bayerische Landespolitik und die Koalitionspartner in einen Schockzustand versetzt, der bis heute nachhallt.

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Ablauf des Trauerstaatsakts in München

Die Zeremonien für Hubert Aiwanger beginnen am Samstagvormittag um 10:30 Uhr. Der erste Teil findet in der Münchner Frauenkirche statt. Dort wird ein Pontifikalrequiem für den Katholiken Hubert Aiwanger gefeiert. Direkt im Anschluss daran, um 12 Uhr, folgt der eigentliche Trauerstaatsakt im gleichen Gotteshaus. Diese Übertragung wird vom Bayerischen Rundfunk als Programmänderung durchgeführt. Die eigentlich geplante Live-Übertragung des Ski-Weltcups der Frauen aus dem finnischen Levi wird unterbrochen und erst um 13 Uhr wieder fortgesetzt. Dies unterstreicht die Bedeutung dieses Ereignisses für die Region.

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Politische Reaktionen und Nachfolge

Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, wird einen Trauerempfang abhalten. Die Kamerafahrten des Bayerischen Rundfunks werden diesen Empfang jedoch nicht begleiten. Die genaue Ausgestaltung dieser politischen Geste bleibt im privaten Rahmen. Die Frage, wer die politischen Ämter von Hubert Aiwanger künftig übernimmt, ist derzeit noch offen. Aiwanger selbst führte die Freien Wähler seit seiner Wahl zum Landesvorsitzenden im Jahr 2006. Seine Partei zwang die CSU 2018 zur Koalitionsbildung, nachdem sie Jahrzehnte lang absolute Mehrheiten hatte. Aiwanger wurde daraufhin stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister. Sein Ziel war stets die Stärkung der Freien Wähler auch auf Bundesebene.

Begräbnis und privater Rahmen

Nach den öffentlichen Feierlichkeiten in München findet die Beisetzung in einem privaten Rahmen statt. Der Ort der letzten Ruhestätte ist Rahstorf. Dies ist ein Ortsteil der niederbayerischen Stadt Rottenburg an der Laaber. Dort befindet sich der Wohnort des verstorbenen Ministers. Die Trauerfeier für den Katholiken Hubert Aiwanger ist damit eine Mischung aus hochkarätiger politischer Ehrung und persönlichem Abschied. Die Übertragung des Ski-Weltcups aus Levi zeigt, wie sehr der Sendetermin verschoben werden musste, um dem Staatstrauergedenken Priorität einzuräumen. Die Öffentlichkeit kann nun beobachten, wie Bayern einen seiner einflussreichsten Politiker verabschiedet.