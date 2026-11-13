Bayern trauert um den verstorbenen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Am 14. November 2026 findet ein Trauerstaatsakt in München statt, der vom BR live übertragen wird.

Der Freistaat Bayern befindet sich in tiefer Bestürzung über den plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger, der als Bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident eine zentrale Rolle in der Landespolitik spielte. Die Beisetzung des verstorbenen Politikers wird am 14. November 2026 im privaten Kreis in Rahstorf erfolgen, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, während die offizielle Staatszeremonie bereits einen Tag zuvor in München stattfand.

Plötzlicher Tod in Berlin am 4. November 2026

Die Tragödie ereignete sich am 4. November 2026, als Hubert Aiwanger überraschend im Alter von 55 Jahren in einem Hotel in Berlin verstarb. Kurz zuvor hatte sich der Diplomingenieur für Agrarwissenschaften krankgemeldet, um sich auf einen wichtigen politischen Schritt vorzubereiten. Der Verstorbenen sollte anlässlich der Eröffnung eines neuen Berliner Büros der Freien Wähler Grußworte richten, um die bundesweite Präsenz der Partei zu stärken. Doch dieser Moment trat nicht mehr ein, da sein Gesundheitszustand sich plötzlich verschlechterte und zum tödlichen Ausgang führte.

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Politische Laufbahn und Koalition mit der CSU

Hubert Aiwanger rückte 2006 überraschend an die Spitze der Freien Wähler in Bayern und führte die Partei erfolgreich bis zur Regierungsübernahme im Jahr 2018. Durch diesen Erfolg beendete seine Partei die jahrzehntelange Ära der absoluten Mehrheiten der Christlich-Sozialen Union (CSU) und zwang diese zu einer Koalitionsregierung. In der Folge übernahm Aiwanger die Ämter des stellvertretenden Ministerpräsidenten sowie des Wirtschaftsministers und prägte die bayerische Wirtschaftspolitik über Jahre hinweg maßgeblich.

Live-Übertragung des Trauerstaatsakts

Der Bayerische Rundfunk (BR) hat eine Sonderprogrammänderung für den 14. November 2026 veranlasst, um den Trauerstaatsakt für Hubert Aiwanger live zu übertragen. Die Übertragung beginnt pünktlich um 10:30 Uhr und ersetzt die ursprünglich geplante Sendung des Ski-Weltcups der Frauen aus dem finnischen Levi. Das Sportprogramm wird erst wieder um 13:00 Uhr fortgesetzt, was die Bedeutung des nationalen Gedenkens unterstreicht.

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Ablauf der Zeremonie in München

Der Trauerstaatsakt selbst findet mittags um 12:00 Uhr in der Münchner Frauenkirche statt. Der Vormittag beginnt bereits um 10:30 Uhr mit einem Pontifikalrequiem, das der Katholik Hubert Aiwanger gewidmet ist. Im Anschluss an die eigentliche Staatszeremonie findet ein Trauerempfang durch den Ministerpräsidenten Markus Söder statt. Diese zweite Phase der Gedenkstunde wird jedoch nicht mehr von den Kameras des Bayerischen Rundfunks begleitet, da der Fokus auf der öffentlichen Staatsakt-Komponente lag.

Offene Fragen zur Nachfolge in Bayern

Nach dem unerwarteten Ausscheiden von Hubert Aiwanger stellt sich die Frage, wer künftig seine politischen Ämter im Freistaat Bayern übernehmen wird. Bisher gibt es keine offiziellen Ankündigungen zur Nachfolge im Amt des Wirtschaftsministers oder im Landesvorstand der Freien Wähler. Die politische Landschaft in München wird sich nun neu ordnen müssen, während die Bevölkerung dem Verstorbenen in Rahstorf die letzte Ehre erweist.