Trauerzug für thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha: König und Königin führen Prozession an

König Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida begleiten den Leichnam ihrer Tochter, Prinzessin Bajrakitiyabha, zum Großen Palast in Bangkok. Tausende Trauernde säumen die Straßen.

Der thailändische König Maha Vajiralongkorn (73) und Königin Suthida (48) nahmen am Samstag an der Trauerprozession für ihre Tochter, Prinzessin Bajrakitiyabha , teil. Die 47-jährige Prinzessin war am Donnerstag nach dreieinhalb Jahren im Koma gestorben.

Schwarz gekleidete, überwiegend ältere Menschen säumten bei drückender Hitze von etwa 30 Grad die zehn Kilometer lange Strecke vom Chulalongkorn-Krankenhaus, in dem die Prinzessin behandelt worden war, zum Großen Palast. Die Prozession mit dem Leichnam erreichte gegen 17 Uhr Ortszeit den Palast. Die Polizei hatte Straßen gesperrt und den Verkehr in Teilen der Innenstadt gestoppt, um die königliche Autokolonne passieren zu lassen, die von König Maha Vajiralongkorn und seiner zweiten Frau, Königin Suthida, angeführt wurde.

Prinzessin Bajrakitiyabha galt als eine der profiliertesten Frauen des thailändischen Königshauses. Sie war juristisch ausgebildet, international erfahren und engagierte sich für Rechtsstaatlichkeit, Strafvollzugsreform und Frauenrechte. Viele Thailänder sahen in ihr eine Schlüsselfigur für die Zukunft der Monarchie und sogar eine mögliche Thronfolgerin, auch wenn sie nie offiziell als solche verkündet wurde. Ihr Tod hinterlässt eine Lücke in der königlichen Familie und wirft Fragen zur Nachfolge auf.

Der 73-jährige König hat sieben Kinder aus vier Ehen, aber bisher keinen Thronerben bestimmt. Trauernde Thailänderinnen trugen formelle schwarze Kleidung und hielten Fotos der Verstorbenen in den Händen. Viele schützten sich mit Sonnenschirmen gegen die Sonne. Dutzende Polizisten standen auf ihren Posten.

Der Rundfunksender Thai PBS berichtete, dass der Leichnam der Prinzessin im selben Fahrzeug transportiert wurde wie der ihres Großvaters König Bhumibol, der im Oktober 2016 gestorben war. Nähere Angaben zur Beisetzung stehen noch aus. Staatsbeamte wurden angewiesen, sich schwarz zu kleiden, und landesweit wehen die Flaggen für zwei Wochen auf Halbmast. Einige Trauernde standen Schlange für ein buddhistisches Ritual mit Weihwasser vor einem Porträt der Prinzessin.

Die 54-jährige Englischlehrerin Donnapha Kladbupha sagte der Nachrichtenagentur AFP: Ich werde den ganzen Tag hier auf ihren Leichnam warten. Abschied zu nehmen fällt uns nicht leicht. Die Monarchie stehe in schwierigen Zeiten für die Einheit des thailändischen Volkes. Der medizinische Notfall ereignete sich am Abend des 14.

Dezember 2022 um 18.20 Uhr, als die Prinzessin während des Trainings für die Thailand Working Dog Championships zusammenbrach. Zunächst kam sie in ein Krankenhaus in Pak Chong. Noch in der Nacht machten Gerüchte über eine schwere Hirnblutung die Runde. Palastinsider berichteten, dass der Hirntod am 19.

Dezember festgestellt worden sei, was der Palast jedoch nie offiziell bestätigte. In den folgenden Jahren blieb der Informationsfluss spärlich; die Prinzessin trat nicht mehr öffentlich auf. Der Verdacht lag nahe, dass sie von Maschinen am Leben gehalten wurde. Der Palast sprach damals von einer Entzündung des Dickdarms sowie niedrigem Blutdruck, Herzrhythmusstörungen und einer gestörten Blutgerinnung.

Der Verlust der Prinzessin wird von vielen Thailändern als nationaler Verlust betrachtet, und die Trauerfeierlichkeiten zeigen die tiefe Verbundenheit des Volkes mit der Monarchie





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