Lego stellt die neuen Star-Wars-Sets für das Jahr 2027 vor. Mit dabei sind einzigartige Minifiguren für Retro-Fans.

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Lego Star Wars geht Anfang Januar 2027 in die nächste Runde. Das Klemmbaustein-Unternehmen hat sieben neue Sets vorgestellt mit denen auch das 50-jährige Jubiläum von Star Wars: Eine neue Hoffnung gefeiert werden soll. Echte Highlights sind die limitierten Minifiguren, die auf ersten Konzeptzeichnungen für Star Wars basieren. Wir zeigen euch die Sets und Minifiguren in unserer Bilderstrecke.

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Das Set bringt den entscheidenden Showdown aus „Die Rache der Sith“ als interaktives Spielmodell: Über einem Lavasee stehend, lassen sich die Minifiguren von Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi per Drehplattform ins Duell schicken. Eine bedruckte Plakette mit dem Zitat „You were the chosen one“ macht das Modell zusätzlich ausstellungstauglich. Erwachsene Star-Wars-Fans können sich Darth Vaders Helm als Deko auf den Schreibtisch oder ins Regal stellen. Als Bonus liegt eine bedruckte Sammelplatte mit dem Filmplakat zu „Das Imperium schlägt zurück“ bei.

Das Set kann sich allerdings verwandeln. Alternativ lässt sich das Set auch umbauen, sodass ihr das ikonische Filmzitat „I am your father“ mit 3D-Schichteffekt und Lichtschwert-Hintergrund als Wanddeko bekommt “ und eine bedruckte Platte mit dem Rogue-One-Filmplakat gehören ebenfalls dazu (imDer klassische Y-Wing der Rebellenallianz bekommt ein neues Lego-Spielset.

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Per Knopfdruck kann er Protonenbomben abwerfen. Mit dabei sind die Minifiguren Dutch Vander, Mon Mothma und R2-BHD. Als Jubiläums-Sammelfigur bekommen Fans beim Kauf des Y-Wings eine Jubiläums-Sammelfigur von Luke Skywalker, wie er in frühen Konzeptzeichnungen dargestellt wurde (Das Cloud-City-Set baut die ikonische Konfrontation zwischen Darth Vader und Luke Skywalker auf der Brücke nach. Per Hebelmechanismus schwingt Darth Vader sein Lichtschwert.

Das Lego-Set kommt sogar mit zwei Darth-Vader-Minifiguren. Auch mit dabei ist die limitierte Minifigur einer frühen Version des dunklen Lords der Sith aus Konzeptzeichnungen (Luke Skywalker im Pilotenanzug, aber in Übergröße: Kopf, Hände, Beine und Arme lassen sich wie bei einer normalen LEGO-Minifigur bewegen. Das monumentale Wandbild zum 50-jährigen Star-Wars-Jubiläum baut das legendäre Kinoplakat von 1977 in 3D nach: Luke Skywalker mit erhobenem Lichtschwert, Prinzessin Leia, R2-D2, C-3PO und Darth Vaders Helm im Hintergrund.

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