Über zehn Hektar Land samt Seeanteil kommen nahe Hamburg unter den Hammer. Doch Käufer müssen genau hinschauen.

Ein Stück Natur zum Schnäppchenpreis? Ein großes Grundstück samt der Hälfte des Karpensees in Mecklenburg-Vorpommern wird versteigert. Mehr als zehn Hektar Land und ein Teil eines Sees in Mecklenburg-Vorpommern kommen unter den Hammer.

Das Mindestgebot ist verlockend – doch Interessenten sollten einiges beachten. Ein Stück Natur mit eigenem Seeufer für weniger als 20.000 Euro? Bei einer Immobilienauktion in Hamburg können Interessenten Anfang Dezember auf ein ungewöhnliches Grundstück bieten. Zum Angebot gehört sogar die Hälfte des Karpensees in Mecklenburg-Vorpommern.

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Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG bietet das insgesamt 109.421 Quadratmeter große Areal bei Blankenberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim an. Es umfasst zwei benachbarte Grundstücke mit einem Teil des Gewässers, einem bewaldeten Uferabschnitt und einer Grünfläche. Schwerin ist rund 35 Kilometer entfernt, Wismar etwa 30 Kilometer. Das ungewöhnliche Angebot stößt offenbar auf großes Interesse.