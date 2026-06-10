Traumfinale in der BBL: Bayern München gegen Alba Berlin

Die Basketball-Bundesliga steht vor ihrem Höhepunkt: Der FC Bayern München trifft im Finale auf Alba Berlin. Die Münchner gehen als Favorit in die Best-of-Five-Serie, doch Alba hat mit Mike Rataj einen möglichen X-Faktor.

Das Traumfinale der Basketball -Bundesliga ( BBL ) steht bevor: Der FC Bayern München, als Titelverteidiger und Erster der Hauptrunde, trifft auf Alba Berlin , den elfmaligen Deutschen Meister und Zweiten der Hauptrunde.

Am Freitag, den [Datum einfügen], findet um 20:30 Uhr in München das erste Spiel der Best-of-Five-Serie statt, live übertragen von Dyn. Die Münchner gehen ausgeruht in die Endspielserie, nachdem sie Trier und Bonn jeweils mit 3:0 besiegt haben. Die Berliner hingegen mussten sich zunächst gegen Vechta und dann im Halbfinale gegen Bamberg in fünf hart umkämpften Partien durchsetzen. Für die Bayern, die als Favorit ins Finale gehen, ergibt sich daraus ein kleiner Vorteil.

Dieser Vorteil wird auch von Dyn-Kommentator Michael Körner bestätigt. Der 58-Jährige sagte gegenüber SPORT BILD: Ich habe vorher gesagt, ich glaube nicht, dass die Bayern in den Playoffs ein Spiel verlieren. Dabei bleibe ich. Die Sache bei den Bayern ist ja, du weißt nie genau, wer spielt.

Die haben keine Aufstellung in dieser Saison, wo du sagst, okay, das ist jetzt genau die Idee und dann gibt es einen Wechsel und dann kommt der für den - oder wie auch immer. Sie wechseln ja von Spiel zu Spiel quasi in einem 16-Mann-Kader durch. Da spielt mal McCormack, dann mal Gabriel, dann mal ein anderer, also sie wechseln dauernd.

Deswegen habe ich unheimliche Schwierigkeiten, so identitätsmäßig zu sagen, da kann man die Bayern packen, da kann man die Bayern nicht packen. Individuell sind die stärkste Mannschaft, und ob sie jetzt das beste Team sind, um Alba dreimal schlagen, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, ja, ich glaube, die Bayern sind favorisiert. Diese Unberechenbarkeit stellt ein großes Problem für Alba-Trainer Pedro Calles dar. Egal, was er plant, so richtig Klarheit hat er erst kurz vor Spielbeginn.

Körner ergänzt: Das ist das Hauptproblem für alle Trainer in dieser Saison. Also du kannst mit jedem Trainer der Mannschaft, die gegen die Bayern spielen, ca. eine Stunde vor dem Spiel sprechen, dann sagen die, ich habe keine Ahnung, wer spielt. Das ist die größte Stärke der Bayern und die größte Schwäche gleichzeitig.

So einen übervollen Kader zu haben und sozusagen gerade während der Doppelbelastung so ein bisschen durchrotieren zu können oder während Verletzungen einfach zu sagen, gut, dann spielt der mal nicht. So wie jetzt Andi Obst, der einfach nicht spielte. TV-Kommentator Michael Körner über das Basketball-Traumfinale: Bayern muss gegen Alba sehr viel härter verteidigen. Ein entscheidender Faktor könnte die physische Härte in der Verteidigung sein.

Alba, insbesondere die Spielmacher, bekommen Probleme, wenn sie physisch hart attackiert werden bei Ballbesitz. Ein Ziel für Bayern-Coach Aleksandar Pesic, erst recht, wenn man auf die Playoff-Serien gegen Trier und Bonn blickt. Alba hart anzugehen, der Schlüssel für München? Körner meint: Ich glaube schon, weil die Probleme, die die Bayern hatten, wenn sie nicht gut verteidigt haben, das haben sie häufiger mal nicht getan in einem ersten Viertel oder in einer ersten Hälfte, dann war das eben auch nichts.

Insofern gehe ich davon aus, das haben sie bisher auch verpennt, im ersten Spiel gegen Trier zum Beispiel auch, dass sie von Beginn an physisch verteidigen. Eigentlich müssen sie gegen Berlin von Beginn an sehr viel härter verteidigen, als sie das vielleicht über weite Strecken gemacht haben. Und du siehst es ja bei Hermannsson, der fühlt sich nicht wohl bei physischer Härte. Wenn du den an der Mittellinie mit zwei Leuten abfängst, dann ist schon ein Problem da.

Doch hat Alba überhaupt eine Chance? Vielleicht könnte der jüngste Neuzugang der Berliner zum X-Faktor werden: Mike Rataj, 22 Jahre alt. Der Big Man ist 2,04 Meter groß und kam erst vor wenigen Wochen vom College aus den USA zu Alba. Für einen Center etwas zu klein geraten, noch ganz neu in der BBL und dennoch schon ein Leistungsträger.

Im fünften Spiel gegen Bamberg beeindruckte Rataj als bester Alba-Werfer und effektivster Spieler mit 16 Punkten und 9 Rebounds beim 97:66-Sieg. Körner analysiert: Ich glaube, was funktionieren könnte für Alba - Rataj beeindruckt ja nicht unterm Korb, weil er wäre ja eher ein kleiner Center - aber er kann Berlin vielleicht so ein bisschen Spacing geben.

Wenn die Bayern mit McCormack spielen oder mit Gabriel, kann Rataj ein bisschen für eine Unwucht sorgen, dass die Bayern vielleicht mit einer kleineren Aufstellung spielen müssen auf den Positionen unterm Korb. Das fände ich eine gute Idee. Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit für Alba: Den Bayern etwas Ungelerntes entgegenzustellen, was sie vielleicht so noch nicht kennen. Der große Vorteil, den die Bayern haben, ist, dass McCormack und Gabriel in der BBL unmatched sind.

Die können ja relativ tun und machen, was sie wollen. Wenn du sagst, wir spielen weniger mit Agbakoko auf Center und vielleicht mal den Small-Ball-Faktor ausspielen mit Rataj, warum nicht? Du musst gegen die Bayern alles ausprobieren. Aber das, was du vor allen Dingen machen musst, du musst ins Risiko gehen und schwierige Würfe treffen.

Du darfst dich nicht aufreiben und 23 Sekunden warten, bis du im Halbfeld irgendwie zum Abschluss kommst. Du musst einfach auch ein bisschen ins Risiko gehen und die Bayern überraschen. Insgesamt verspricht die Finalserie zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin Spannung pur. Die Münchner gehen als Favorit ins Rennen, doch die Berliner haben mit ihrer Erfahrung und dem jungen Wilden Mike Rataj durchaus Möglichkeiten, für Überraschungen zu sorgen.

Der Schlüssel zum Erfolg für Alba liegt in einer aggressiven Verteidigung und mutigen Offensivaktionen. Die Serie startet am Freitag in München, und die Basketballfans dürfen sich auf ein hochklassiges Duell freuen





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