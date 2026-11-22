Im ATP-Finals-Endspiel wartet Carlos Alcaraz. Für Zverev geht es um weit mehr als nur einen Titel.

Das Traumfinale von Turin ist perfekt. Alexander Zverev und Carlos Alcaraz duellieren sich um den Titel bei den ATP Finals. Nur Siege. Kein Satzverlust.

Nicht einmal ein Aufschlagspiel verloren. Alexander Zverev steht im Finale der ATP Finals und trifft dort auf Carlos Alcaraz. Alexander Zverevs Leistungen bei den ATP Finals sind bislang ohne Zweifel eines Weltranglistenersten würdig. Doch die für ihn leidige Diskussion in der Tennis-Szene, ob der Hamburger verdient die Nummer eins ist, kann er wohl erst im Titel-Showdown am Sonntag beenden.

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Ein Finalsieg in Turin gegen Spaniens Topspieler Carlos Alcaraz würde seine Kritiker vermutlich endgültig verstummen lassen – bei einer Niederlage dürfte sich die Debatte dagegen bis ins neue Jahr ziehen.

„Ich denke, dass viele von euch denken, dass ich hoffe, dass gute Spieler immer verlieren, damit ich den leichteren Weg habe. Aber ich genieße die Herausforderung“, sagte der 29-Jährige in einer Medienrunde an die Journalisten gerichtet.

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„Ich genieße es, gegen die Besten der Welt zu spielen. “ Und Alcaraz sei seit seinem Comeback „vielleicht sogar der Beste der Welt“. Genau wie Zverev ließ auch Alcaraz, der monatelang wegen einer Handgelenksverletzung ausgefallen war, in Turin bislang nichts anbrennen – trotz zwischenzeitlicher körperlicher Probleme. Auch er ist hoch motiviert, schließlich musste er sich im Finale des Vorjahrs Jannik Sinner geschlagen geben.

Der Italiener hat seine Saison wegen anhaltender Knieprobleme vorzeitig beendet und damit auch Zverevs Weg auf den Tennis-Thron geebnet. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz fand bei den Australian Open Anfang des Jahres statt – mit dem besseren Ende für den Spanier. Das Bedürfnis, die Machtverhältnisse im Männer-Tennis geraderücken zu wollen, scheint Alcaraz aber fremd.

„Ich bin einfach nur glücklich, im Finale zu stehen und mir selbst die Möglichkeit zu geben, großartiges Tennis zu spielen und hoffentlich die Trophäe in den Händen zu halten“, sagte er. Für Boris Becker ist Zverev im Duell mit dem hoch veranlagten Spanier leicht favorisiert – auch wenn die Leistung des Weltranglisten-Primus beim 7:6 , 6:4 im Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew nicht seine beste war.

„Du bist am gefährlichsten, wenn du gewinnst und nicht dein bestes Tennis zeigst“, meinte der dreimalige Wimbledon-Gewinner und Sky-Experte. Alcaraz verletzt sich bei ATP Finals: Muss Zverevs größer Titel-Rivale aufgeben? Sollte Zverev nach 2018 und 2021 auch sein drittes Endspiel bei den ATP Finals gewinnen, würde er mit Becker nach Triumphen gleichziehen. Doch das wäre für den Olympiasieger von 2021 nur ein netter Nebeneffekt.

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