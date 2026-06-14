Traumhafter WM-Auftakt: Deutschland deklassiert Curaçao 7:1

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem überzeugenden 7:1-Sieg gegen Curaçao in die WM 2026. Nach einem frühen Schock dreht das Team von Julian Nagelsmann auf und begeistert die internationale Presse.

Was für ein Traumstart für die deutsche Nationalmannschaft in die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko! Mit einem beeindruckenden 7:1-Sieg gegen Curaçao hat das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein klares Ausrufezeichen gesetzt.

Dabei geriet die DFB-Elf zunächst in einen frühen Schockmoment: Der Außenseiter aus der Karibik erzielte überraschend das 1:0 und sorgte für kurzzeitige Verunsicherung. Doch die deutsche Mannschaft zeigte Nervenstärke und drehte die Partie noch in der ersten Halbzeit. Kai Havertz avancierte zum Matchwinner mit einem Doppelpack, während auch andere Spieler wie Jamal Musiala und Florian Wirtz ihre Torjägerqualitäten unter Beweis stellten. Die 7:1-Endspielbilanz spiegelt die klare Überlegenheit wider, die das Team über weite Strecken der Partie an den Tag legte.

Tausende Fans in Houston sorgten zudem für eine beeindruckende Stimmung, die die Spieler zusätzlich beflügelte. Die internationale Presse zeigte sich tief beeindruckt von der Leistung der deutschen Mannschaft. Englische Medien wie die Daily Mail und The Sun hoben hervor, wie gnadenlos und dominant die Nagelsmann-Elf auftrat. Sie betonten, dass Deutschland nach dem frühen Rückstand keine Zweifel am Sieg aufkommen ließ und den Außenseiter regelrecht überrollte.

The Guardian lobte die Variabilität im Angriffsspiel und die Tatsache, dass von allen Positionen Gefahr ausging - ein halbes Dutzend verschiedene Torschützen untermauerten diese These. Italienische Gazetten wie die Gazzetta dello Sport und der Corriere della Sera bezeichneten den Sieg als Befreiungsschlag, der die Geister der beiden enttäuschenden letzten Weltmeisterschaften vertreiben soll. Sie verwiesen darauf, dass Deutschland endlich wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden habe.

Französische Blätter wie Le Figaro und L'Equipe sprachen von einem leichten Spiel für Deutschland, nachdem der erste Schrecken verdaut war. Spanische Medien wie Marca und Mundo Deportivo lobten die souveräne Dominanz und stellten fest, dass Curaçao trotz aller Bemühungen chancenlos blieb. AS würdigte den historischen Moment des ersten WM-Tores für Curaçao, zog aber den Schluss, dass das Debüt des kleinen Inselstaates erwartungsgemäß mit einer hohen Niederlage endete.

Der Auftaktsieg ist für Julian Nagelsmann und sein Team der perfekte Start in ein Turnier, das von hohen Erwartungen begleitet wird. Nach dem frühen Aus in den Vorrunden von 2018 und 2022 scheint die Mannschaft gefestigt und bereit, wieder in die Weltspitze zurückzukehren. Die Mischung aus erfahrenen Spielern wie Toni Kroos und jungen Talenten wie Musiala harmoniert gut, und die taktische Flexibilität unter Nagelsmann macht es schwer für die Gegner, sich einzustellen.

Allerdings ist man sich auch bewusst, dass stärkere Prüfsteine wie Spiele gegen Topnationen noch bevorstehen. Die Defense zeigte sich gegen Curaçao zwar solide, wird aber in späteren Runden härter gefordert werden. Dennoch gibt der deutliche Sieg Selbstvertrauen und zeigt, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Die Fans dürfen nach diesem Traumstart zuversichtlich auf den weiteren Turnierverlauf blicken.

Es bleibt spannend, ob die deutsche Nationalmannschaft an diese Leistung anknüpfen und den vierten Stern holen kann





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM 2026 Deutsche Nationalmannschaft 7:1 Sieg Curaçao Julian Nagelsmann

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Deutschland trifft zum Auftakt auf Curaçao - Infos zu Spielzeit und ÜbertragungDeutschland eröffnet die WM 2026 mit einem Gruppenspiel gegen Curaçao. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Spieltermin, der Anstoßzeit, der Spielstätte und den Übertragungsmöglichkeiten im Free-TV und Stream.

Read more »

Deutschland vs Curaçao: Hier läuft der WM-Auftakt der Nationalelf heute im TV und StreamJetzt geht's los! Die deutsche Nationalmannschaft steht kurz vor ihrem ersten WM-Spiel. Fans haben dabei mehrere Möglichkeiten, das Match gegen Curaçao im TV oder per Stream zu verfolgen.

Read more »

Deutschland trifft auf WM-Debütanten Curaçao: Spielzeit, Übertragung und alle Infos zum Auftakt der DFB-ElfIm ersten Gruppenspiel der WM 2026 spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Curaçao. Alle wichtigen Informationen zu Spielzeit, Übertragung im TV und Stream sowie Hintergründe zum historischen WM-Debütanten finden Sie hier.

Read more »

Deutschland gegen Curaçao: WM-Auftakt live im TV und StreamAm 14. Juni 2026 trifft Deutschland auf Curaçao im ersten WM-Gruppenspiel. Anstoß um 19 Uhr im NRG Stadium in Houston. Übertragung im Free-TV und Stream bei ARD und ZDF.

Read more »