Holstein Kiel hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg errungen. Beim Heimdebüt des neuen Trainers Mitch Kniat gelang am Samstag dank einer starken zweiten Hälfte ein 3:0 (0:0) gegen Aufstiegskandidat 1. FC Kaiserslautern.

. Zu einem Nichtabstiegsplatz ist es nur noch ein Zähler. Es war für die Schleswig-Holsteiner auch der erste Dreier nach zuvor drei Niederlagen in der Liga.

Die Anfangsphase dürfte so manchem Holstein-Fan Sorgen bereitet haben, denn Kaiserslautern war in den ersten zehn Minuten eindeutig das gefährlichere Team. Zumeist versuchten es die Pfälzer mit Tempo über die Außenbahn. Bei Gelegenheiten für Semih Sahin und Mario Sauer war KSV-Keeper Timon Weiner jeweils zur Stelle. Nach und nach wurden die Norddeutschen mutiger, ohne dabei aber zunächst selbst für Torgefahr zu sorgen. Das änderte sich aber schlagartig in der 26. Minute - durch eine listige Aktion von Angreifer Phil Harres.

Advertisement

Advertisement

Dieser hielt sich im Rücken von FCK-Torhüter Julian Krahl auf, der aus seinen Händen heraus Maxwell Gyamfi den Ball zurollen wollte. Harres spitzelte Krahl mit dem Fuß die Kugel weg und schoss zur vermeintlichen Führung ein. Doch Schiedsrichter Timo Gansloweit verweigerte dem Treffer seine Gültigkeit, er hatte ein minimalen Kontakt und somit ein Foul von Harres erkannt.