Traumhausverlosung: Chance auf luxuriöses Förde-Traumhaus in Norddeutschland

Gewinnen Sie ein schlüsselfertiges Traumhaus in Norddeutschland im Wert von 1,4 Millionen Euro! Die Traumhausverlosung von LOTTO24 bietet Ihnen die einzigartige Gelegenheit, ein tolles Zuhause mit hochwertiger Ausstattung und bequemer Lage zu gewinnen.

Traumhausverlosung : Norddeutschland lockt mit luxuriösem Eigenheim! Ihr Traum vom eigenen Haus in Norddeutschland könnte jetzt Wirklichkeit werden. Mit der Traumhausverlosung von LOTTO24 haben Sie die Chance, ein prachtvolles Förde-Traumhaus im Wert von 1,4 Millionen Euro zu gewinnen. Das schlüsselfertige Traumhaus ist komplett mit der SCHÖNER WOHNEN Kollektion eingerichtet, sodass Sie direkt einziehen können. Alle Kosten wie Notarkosten, Grunderwerbssteuer etc.

sind bereits beglichen, und darüber hinaus winkt dem glücklichen Gewinner ein zusätzlicher Gewinn von 50.000 Euro in bar. Bereits ab 5 Euro können Sie an diesem einzigartigen Gewinnspiel teilnehmen.Das Förde-Traumhaus in der Nähe von Flensburg bietet alles, was das Herz begehrt: Gemütliche Einrichtung, gute Lage, das gewisse Etwas und natürlich ist es abbezahlt! Das Haus ist nicht nur hochwertig ausgestattet, sondern verfügt über ein großes, loftartiges Wohnzimmer mit offener Küche, drei Schlafzimmer, ein Sport- und Yoga-Zimmer sowie zwei luxuriöse Bäder. Für gemütliche Stunden sorgt ein Gas-Kamin, und die Nähe zu Flensburg macht das nordische Traumhaus perfekt.LOTTO24 ermöglicht es Ihnen als Neukunde, von einem exklusiven 5 Euro Rabatt bei einem Mindesteinsatz von 10 Euro zu profitieren. Mit wenigen Klicks sind Sie dabei und haben die Chance auf das schlüsselfertige Traumhaus mit all seinen Vorteilen! Gewinnen Sie das Traumhaus und erleben Sie den Luxus und Komfort in Ihrem neuen Zuhause. Selbstverständlich werden auch Extra-Preise verlost, für die Sie sich schon bald freuen können. Egal, wie hoch die Teilnehmerzahl für dieses Gewinnspiel ist – das Traumhaus wird garantiert unter allen Teilnehmenden verlost.Mit der Traumhausverlosung leistet jeder Teilnehmer automatisch einen direkten Beitrag zur Unterstützung sozialer Projekte. Als Soziallotterie unterstützt die Traumhausverlosung mit einem Teil der Einnahmen einen guten Zweck. Dieses Mal wird Herzenswünsche e.V. unterstützt: Dieser Verein zaubert ein Strahlen in die Augen schwer erkrankter Kinder und Jugendlicher. Ob Reittherapien, Klinikclowns oder Klimakuren für Mukoviszidose-Patienten, die Projekte spenden den Betroffenen und ihren Familien Mut, Kraft und Freude. Die LOTTO24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet (LOTTO24.de) und als lizenzierter Lotterievermittler gelistet. LOTTO24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften und die Deutsche Fernsehlotterie. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Gewinnspiele Traumhausverlosung Traumhaus Norddeutschland Flensburg LOTTO24 Immobilien Gewinnspiel Luxushaus Förderung Sozialprojekt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Traumhausverlosung: Förde-Traumhaus für nur 5 Euro gewinnen!Sie träumen von einem luxuriösen Eigenheim in Norddeutschland? Dann sichern Sie sich jetzt die Teilnahme an der Traumhausverlosung! Gewinnen Sie ein prachtvolles Förde-Traumhaus im Wert von 1,4 Millionen Euro, komplett eingerichtet und ohne weitere Kosten.

Weiterlesen »

Traumhausverlosung: Norddeutsches Traumhaus im Wert von 1,4 Millionen Euro zu gewinnenMit der Traumhausverlosung haben Sie die Chance, ein luxuriöses Förde-Traumhaus im Wert von 1,4 Millionen Euro zu gewinnen.

Weiterlesen »

Traumhausverlosung: Gewinnen Sie ein schlüsselfertiges Förde-Traumhaus für 1,4 Millionen Euro!Traumhausverlosung: Jetzt die Chance auf ein schlüsselfertiges Förde-Traumhaus im Wert von 1,4 Millionen Euro zu gewinnen! Das Traumhaus ist komplett eingerichtet, alle Kosten sind bereits bezahlt und Sie erhalten zusätzlich 50.000 Euro in bar. Teilnahme ab 5 Euro.

Weiterlesen »

Traumhausverlosung: Gewinnen Sie Ihr Luxus-Eigenheim an der Flensburg FördeSeien Sie dabei und sichern Sie sich die Chance, ein luxuriöses Förde-Traumhaus im Wert von 1,4 Millionen Euro zu gewinnen! Das schlüsselfertige Haus ist komplett eingerichtet und alle Kosten sind bereits beglichen. Zusätzlich winkt ein Barpreis von 50.000 Euro.

Weiterlesen »

Traumhausverlosung: Gewinnen Sie ein architektonisches Meisterwerk an der FördeEin luxuriöses Traumhaus, vollgepackt mit hochwertigen Möbeln, wartet in der zweiten Runde der Traumhausverlosung auf einen glücklichen Gewinner. Das Haus an der Förde vereint modern-loft-Charme mit historischen Bauelementen und bietet Platz für Familie und Freunde. Mit jedem Loskauf unterstützen Sie zudem soziale Projekte.

Weiterlesen »

Michelle Daniaux und Sandro Ritzini bauen ihr TraumhausDie Reality-TV-Bekanntheit Michelle Daniaux und ihr Partner Sandro Ritzini erfüllen sich den Traum vom Eigenheim. Der Bau des Massivhauses in der Nähe von Heidelberg ist bereits in vollem Gange und soll bis August bezugsfertig sein. Für Michelle bedeutet der Umzug von Österreich nach Deutschland einen Abschied von ihrer Heimat, doch sie blickt optimistisch in die Zukunft.

Weiterlesen »