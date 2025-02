Traumhausverlosung: Gewinnen Sie ein Förde Traumbude für 1,4 Millionen Euro

Ergreifen Sie die Chance, ein luxuriöses Traumhaus in der Nähe von Flensburg zu gewinnen! Die Traumhausverlosung von LOTTO24 bietet Ihnen die Möglichkeit, ein schlüsselfertiges Förde-Traumhaus im Wert von 1,4 Millionen Euro zu ergattern.

Träumen Sie von einem luxuriösen Eigenheim in Norddeutschland? Mit der Traumhausverlosung haben Sie jetzt die Chance, ein prachtvolles Förde-Traumhaus im Wert von 1,4 Millionen Euro zu gewinnen. Das schlüsselfertige Traumhaus ist komplett mit der SCHÖNER WOHNEN Kollektion eingerichtet. Alle Kosten wie Notarkosten, Grunderwerbssteuer etc. sind schon beglichen, darüber hinaus kann sich der glückliche Gewinner über 50.000 Euro in bar freuen! Ab nur 5 Euro sichern Sie sich die Teilnahme.

Gemütliche Einrichtung, gute Lage, das gewisse Etwas und natürlich abbezahlt – so sieht ein echtes Traumhaus aus. Ab nur 5 Euro sichern Sie sich die Teilnahme an einer Verlosung, die Ihresgleichen sucht: Das Förde-Traumhaus in der Nähe von Flensburg bietet alles, was das Herz begehrt. Es ist nicht nur hochwertig ausgestattet, sondern auch verteilt sich auf ein großes, loftartiges Wohnzimmer mit offener Küche, drei Schlafzimmer, ein Sport- und Yoga-Zimmer sowie zwei luxuriöse Bäder. Für gemütliche Stunden sorgt ein Gas-Kamin, und die Nähe zu Flensburg macht das nordische Traumhaus perfekt. Mit der Aktion von LOTTO24 erhalten Sie als Neukunde 5 Euro Nachlass bei einem Mindesteinsatz von 10 Euro. Mit wenigen Klicks sind Sie dabei und haben die Chance auf das schlüsselfertige Traumhaus mit all seinen Vorteilen! Einfach direkt auf den Button oder auf LOTTO24.de klicken. Sie haben gewonnen? Ist Ihr Los das richtige, erhalten Sie das schlüsselfertige Förde-Traumhaus – um Ihnen die gute Nachricht zu überbringen. Alternativ finden Sie die Ergebnisse auch auf LOTTO24. Und dann sind Sie auch schon Eigentümer dieser Traum-Immobilie und können sie selbst bewohnen, vermieten oder verkaufen. Egal, wie hoch die Teilnehmerzahl für das Gewinnspiel ist – das Traumhaus wird garantiert unter allen Teilnehmenden verlost. Drei Schlafzimmer, ein Sport-/Yoga-Zimmer, zwei Bäder – ein Teil des Spielentgeltes wird an soziale Projekte gespendet. Gewinnwahrscheinlichkeit hängt von der Anzahl verkaufter Lose ab. Alle drei Monate wird ein Traumhaus in Top-Lage verlost.





Traumhausverlosung Förde-Traumhaus LUXURIÖSES HAUS LOTTO24 Immobilie Flensburg Gewinnspiel Traumhaus Hauskauf

