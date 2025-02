Traumhochzeiten im Warburger Rathaus: Historische Kulisse und eingeschränkte Gästezahl

Das Warburger Rathaus bietet historische Räumlichkeiten für Traumhochzeiten, insbesondere der schmucke Sitzungssaal. Allerdings sind die Gästezahlen aufgrund von Brandschutzbestimmungen auf maximal 15 begrenzt. Die Standesbeamten begleiten die Bürgerinnen und Bürger ihr ganzes Leben lang und stellen auch in der heutigen Zeit bei Hochzeiten und anderen wichtigen Lebensthemen ihre Expertise und Erfahrung zur Verfügung.

Warburg . Im 16. Jahrhundert hatten die Stadträte aus Alt- und Neustadt das Rathaus zwischen den Städten errichten lassen. „1568“, nennt Dieter Albers die genaue Jahreszahl. Albers gehört zum Team der Warburg er Standesbeamten. „Dienstältester“, sagt er. Der schmucke Sitzungssaal im denkmalgeschützten Gemäuer sei „mit Abstand der beliebteste Ort für die Traumhochzeit in der Stadt“.

Doch wer in Warburg einen historischen Ort für das Eheversprechen suche, werde nicht nur in diesem altehrwürdigen Gemäuer fündig. Eine lange Tafel, schweres Ratsherrengestühl, Fenster aus buntem Glas, eine spektakuläre Decke und ein noch spektakuläreres Wandbild: Der schmucke Sitzungssaal im Obergeschoss bietet eine tolle Kulisse. Brautpaare, die es schlichter mögen, wählen das fein gehaltene sogenannte „kleine Trauzimmer" auf der Etage. Doch ist die Anzahl der Personen dort und im prächtig ausgeschmückten Ratssaal auf maximal 15 beschränkt. Über dem Erdgeschoss, das an drei Seiten mit Bögen geöffnet als Durchgangslaube angelegt ist, liegen im ehemaligen gemeinsamen Rathaus der einst selbstständigen Warburger Alt- und Neustadt heute die Büro- und Seminarräume der Volkshochschule. 1902 war aufgestockt worden. Es entstand ein Obergeschoss aus Fachwerk. Und damit Räume, die heute das Standesamt nutzt. Nach der Trauung kann sich der Gang nach draußen über die große Treppe sehen lassen. Fotografen mögen das Hochzeitsbild unter der mächtigen Krone der Friedenslinde auf dem Vorplatz der benachbarten Kirche hoch über den Dächern der Altstadt. Lösungen für Brandschutz im denkmalgeschützten Gebäude Dem denkmalgeschützten Gebäude mangelt es an einem von den gesetzlichen Bauvorschriften geforderten weiteren Rettungsweg. Der Brandschutz erfordert Lösungen, daher die eingeschränkte Gästezahl. Einige Brautpaare hatten sich für den Sitzungssaal im Behördenhaus an der Bahnhofstraße entschieden, um den Bund der Ehe mit einer Vielzahl von Gästen einzugehen. „Aufgrund der Barrierefreiheit bereits öfters genutzt", merkt Jörn Becker an. Zur Wahl stehen auch ein Rittergut und seit Kurzem das Stadtmuseum. „Der Beyer-Saal unter dem Dach", lädt Bürgermeister Tobias Scherf ein. Neben Helena Schill, Melanie Glade, Jörn Becker und Dieter Albers hat auch er als Stadtoberhaupt die Lizenz zum Trauen. Warburgs Standesbeamte begleiten die Bürgerinnen und Bürger ihr ganzes Leben lang. Von der Geburt über die Eheschließung bis zum Sterbefall. 360 Trauerfälle waren es in den abgelaufenen zwölf Monaten. Lesen Sie auch: Ja-Wort vor leerer Tafel bei Hochzeiten im Warburger Rathaus Die Warburger Heiratsstatistik des Vorjahres Im Schnitt seien es rund 110 Trauungen im Jahr, sagt Albers. Menschen, die sich in der alten Hansestadt an der Diemel das Ja-Wort geben. Im vergangenen Jahr habe es in der Statistik „einen kleinen Ausreißer" gegeben, merkt Albers an. Und berichtet von 80 vollzogenen Trauungen in 2024. Woran es liege, können die vier mit der Aufgabe betrauten Verwaltungsmitarbeitenden nicht sagen. Doch lägen knapp 50 Anmeldungen bereits für die kommenden Monate vor, bestätigt Becker die wieder gestiegene Nachfrage. Termine werden nach dem gesetzlichen Rahmen nur auf acht Monate vergeben. Mitunter sage ihn manch einer, manch eine wieder ab, heirate, warum auch immer, nicht oder woanders. „Aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen", merkt Becker als Beispiele an. Mehr zum Thema: Hochzeitslocations in OWL: Diese traumhaften Orte zum Heiraten gibt es „Wir kümmern uns darum, dass der Gang ins Standesamt zu einem unvergesslichen Tag wird", sagt Melanie Glade. Deshalb liebe er seinen Beruf, wie Albers beim Termin mit der „NW" sagt. „Es macht Spaß, den Paaren alles Gute zu wünschen", stimmen ihm auch die Kolleginnen und Kollegen zu. Beim Schein der Kerzen die Ringe zu tauschen, auch wenn schon mal auf dem Tablett, das die Trauzeugen dem Paar reichten, zwei Schlüsselringe lagen. „Nur so zum Spaß", erinnert sich Albers an den launigen Augenblick. Ebenso wie an das Paar, das fünfmal zu- und dann wieder absagte. „Ausnahmen", sagt er. Der harte Mann: wild tätowiert und jede Menge Piercings im Gesicht. Dann aber fließen im Trausaal butterweich die Tränen. „Heftig", schüttelt Becker immer noch den Kopf. Einige Heiratsdokumente benötigen mehr Zeit Der Anteil der Ausländer steige, meldet Becker. Schwierig werde es, wenn nicht nur deutsches Recht, sondern auch des jeweiligen Landes beachtet werden müsse. „Heiraten nur mit Dokument", wirft der Bürgermeister ein. Identitätsnachweise, Geburtsurkunden, anderweitige Unterlagen, die beigebracht werden müssen. Das kann dauern. Schon mehr als ein Jahr beschäftigt die Warburger Standesbeamten beispielsweise der Fall einer Frau aus Kenia, die in der Hansestadt gern heiraten würde. „Sonderfälle", sagt Glade, „die bei dem einen eine längere, bei dem anderen kürzere Zeit in Anspruch nehmen", fasst sie zusammen. „Wir sind flexibel." Auch im Weldaer Rittergut können sich Paare die Ehe versprechen.





Hochzeiten Warburg Rathaus Standesamt Brandschutz Historische Gebäude Trauung Diemelstadt

