Traumschloss in Nordhessen: Schloss Wolfsbrunnen für 11 Millionen Euro zum Verkauf

Das traditionsreiche Schloss Wolfsbrunnen in Nordhessen steht für mehr als 11 Millionen Euro zum Verkauf. Das denkmalgeschützte Ensemble bietet ein Luxushotel, verschiedene Restaurants und Bars, einen Wellnessbereich, einen Tennisplatz und einen Helikopterlandeplatz. Das Schloss hat eine bewegte Geschichte und wurde zwischen 1904 und 1907 erbaut. Der Verkauf wird von der Immobilienvermittlung luxusmakler.de begleitet.

Im Herzen Deutschlands, im nordhessischen Meinhard, wartet ein Traumschloss auf seinen neuen Millionär. Das traditionsreiche Schloss Wolfsbrunnen steht plötzlich für mehr als 11 Millionen Euro zum Verkauf .

Was alles dazugehört, ist unglaublich. Das denkmalgeschützte Ensemble bietet auf seinen 84.000 Quadratmetern nicht nur ein Luxushotel mit 53 Zimmern und Suiten, sondern auch einen 114 Quadratmeter großen Restaurantbereich mit Smoker-Lounge, Schlossbar, Weinkeller und Bibliothek. Für Entspannung sorgen ein 155 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit Sauna und Fitnesscenter sowie ein hauseigener Tennisplatz. Von den 200 Quadratmeter großen Terrassen kann der Schlossherr den Blick über den Werratalsee schweifen lassen.

Ein eigenes Helikopterlandeplatz für VIP-Gäste rundet das Angebot ab. Das Schloss wurde zwischen 1904 und 1907 von Landrat Alexander von Keudell als Liebesnest für seine Ehefrau Louise gebaut und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach mehreren Besitzerwechseln und Leerständen wurde das Schloss 2009 von dem russischen Millionärs-Ehepaar Irina A. Klochkova und Andrey M. Trubitsin erworben, das es bis 2015 sanierte. Warum das Schloss nun verkauft wird, ist unklar.

Die Besitzer waren in einen Finanzskandal verwickelt und haben milliardenschwere Forderungen der russischen Behörden zu erwarten. Der Verkauf wird von der Immobilienvermittlung luxusmakler.de begleitet, wobei der derzeitige Hoteldirektor mitentscheiden soll, wer die außergewöhnliche Immobilie bekommt





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