Traumstart für DFB-Elf: Youngster und Routiniers glänzen beim WM-Auftakt

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem souveränen Sieg in die WM. Besonders ein Youngster und ein Außenverteidiger überzeugen. Die Einzelkritik.

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Traumstart in die WM gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick zeigte von Beginn an eine beeindruckende Leistung und feierte einen deutlichen Sieg.

Besonders ein Youngster und ein Außenverteidiger stachen heraus, aber auch die Routiniers überzeugten. Die SPORT1-Einzelkritik zeigt die Stärken und Schwächen der Akteure. Deniz Undav betrieb mächtig Eigenwerbung und erhielt als einer von drei Spielern die Bestnote. Der Stürmer war stets präsent und erzielte nicht nur selbst Tore, sondern legte auch gekonnt auf.

Sein Tor zum 7:1 in der 88. Minute per feinem Heber war der krönende Abschluss eines starken Auftritts. Ein Außenverteidiger feierte ein traumhaftes WM-Debüt: Er startete nach zwei Minuten den ersten Vorstoß, glänzte mit einem Pass auf Musiala und krönte seine Leistung mit dem Tor zum 5:1. Dürfte auf der linken Seite vorerst gesetzt sein.

Auch die erfahrenen Spieler zeigten ihre Klasse. Joshua Kimmich war einmal mehr der Mann für die ruhenden Bälle, wenn auch nicht durchgängig dominant. Sein Pass auf Musiala zum 4:1 war sensationell, aber er leistete sich auch Ballverluste, die dem Gegner Chancen ermöglichten. Ilkay Gündogan trat als Quarterback auf, indem er zwischen die Innenverteidiger rutschte und kluge Pässe spielte.

Beim Gegentreffer war er nicht auf dem Posten und blieb offensiv ohne große Aktionen, aber im Passspiel war er wieder eine Bank. Antonio Rüdiger zeigte sich robust und konzentriert, baute aber in der ersten Halbzeit etwas ab und war nach der Pause wieder präsenter, ohne große Taten zu vollbringen. Die jungen Spieler hinterließen ebenfalls einen positiven Eindruck. Jamal Musiala war zunächst sehr aktiv, aber nach der Pause ließ er nach und nutzte die Räume nicht ausreichend.

Kai Havertz hatte viele Ballkontakte, aber wenig Durchschlagskraft. Dafür zeigte er sich bei seinem Tor zum 4:1 mutig und robust. Der eingewechselte Joker sorgte für die volle Ladung WM: Er legte Browns Treffer zum 5:1 per Hacke vor, traf selbst und bereitete Havertz' zweites Tor vor. Die DFB-Elf präsentierte sich insgesamt in bestechender Form und ließ nur wenig zu.

Das Publikum feierte die Mannschaft und blickt optimistisch auf die weiteren Spiele. Die WM läuft noch bis Freitag live auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1.de





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